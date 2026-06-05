'브로드컴 쇼크'·외인 3.5조원 매도… 코스피, 8100선 지키며 마감

(서울=뉴스1) 박정호 기자 = 미국 뉴욕증시 '브로드컴 쇼크' 영향과 외국인의 반도체주 위주 차익 실현 매물이 쏟아진 5일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 478.82p(5.54%) 내린 8160.59, 코스닥은 47.29포인트(p)(4.50%) 내린 1002.44, 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 보다 9.4원 오른 1539.10원을 기록했다. 2026.6.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박정호 기자

장 초반 매도 사이드카가 울리는 등 8000선까지 떨어진 코스피가 8100대를 지키며 5일 장을 마감했다. 이날 코스피는 간밤 뉴욕증시에서 반도체 기업인 브로드컴의 실적 전망에 대한 실망감과 외국인 매도세에 차익실현 매물이 출회되며 변동성 장세를 나타냈다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 내린 8160.59에 거래를 마쳤다.

이날 코스피 시장(한국거래소 기준)에서 외국인과 기관이 각각 3조5388억원, 9419억원 순매도했다. 개인이 4조2228억원을 순매수했다.

코스피 업종 중 유통이 9%대 급락했다. 전기·전자가 7% 이상 떨어졌다. 제조가 6%대 하락했다. 보험, 기계·장비가 4% 이상 내렸다. 금융이 2%대, 증권이 1%대 내렸다. 종이·목재는 약보합인 반면 음식료·담배는 강보합에 거래를 마쳤다. 섬유·의류가 1% 이상 올랐다.

코스피 시가총액 상위 종목 중 삼성물산(460,500원 ▼74,500 -13.93%)이 13%대 급락했다. SK하이닉스(2,070,000원 ▼228,000 -9.92%)가 9%대, SK스퀘어(1,258,000원 ▼103,000 -7.57%)가 7%대 하락했다. 삼성전자(329,000원 ▼22,500 -6.4%)와 현대모비스(697,000원 ▼51,000 -6.82%)가 6% 이상 떨어졌다. 삼성생명(412,500원 ▼25,500 -5.82%)이 5% 이상 내렸다. 삼성전기(1,757,000원 ▲41,000 +2.39%)와 HD현대중공업(664,000원 ▲13,000 +2%)은 2% 이상 올랐다. KB금융(171,600원 ▲7,400 +4.51%)은 4% 이상 상승했다.

코스닥은 전 거래일 대비 47.29포인트(4.50%) 내린 1002.44에 마감했다.

코스닥 시장에서 외국인이 1781억원 순매도했다. 개인과 기관이 각각 340억원, 1446억원 순매수했다.

코스닥 전 업종이 하락했다. 금융, 전기·전자가 6% 이상 떨어졌다. 화학은 5%대, 유통은 4%대 하락했다. 운송장비·부품, IT(정보통신) 서비스, 제약은 3% 이상 내렸다. 건설, 통신은 2%대 하락했다.

코스닥 시총 상위 종목 중 주성엔지니어링(210,000원 ▼40,500 -16.17%)이 16%대 하락했다. 코오롱티슈진(99,200원 ▼10,300 -9.41%)은 9% 이상 떨어졌다. 에코프로(118,500원 ▼10,300 -8%), 에코프로비엠(180,100원 ▼17,300 -8.76%)은 8%대 약세를 나타냈다. 리노공업(94,100원 ▼5,500 -5.52%), 삼천당제약(292,000원 ▼17,500 -5.65%)은 5% 이상 내렸다. 알테오젠(332,500원 ▼14,000 -4.04%)은 4%대 하락했다.

이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 종가보다 9.4원 오른 1539.1원(오후 3시30분 종가 기준)을 기록했다.