중기부, '소상공인 정책 알림톡' 서비스 성과…신청 최대 1.7배 증가

중소벤처기업부(중기부)의 소상공인 대상 정책 알림톡 서비스 신청건수가 성과를 내고 있다.

중기부는 7일 정부의 지원사업 정보를 직접 탐색하기 어려운 소상공인을 대상으로 맞춤형 정책 안내를 강화한 결과 지원사업 신청이 증가하는 성과를 거두고 있다고 밝혔다.

그동안 소상공인 정책 정보는 공고 중심으로 제공되어 생업에 바쁜 소상공인은 정책 내용을 충분히 확인하기 어려웠다.

이에 중기부는 단순 사업관리 용도로 활용되던 152만 명의 소상공인 데이터를 활용해 카카오톡이나 문자 알림에 동의한 81만명을 대상으로 정책 대상자를 선별하고 선제적으로 안내하는 '소상공인 정책 알림톡 서비스'를 마련했다.

특히 기존에는 중기부 지원사업에 한해 알림 서비스를 제공했으나 올해 3월~5월에는 타 중앙부처와 지방정부 사업으로 대상을 확대해 시범 운영했다.

이에 따라 지난 3월 주된 사업신청 대상인 20대~40대 여성 소상공인 21만3000명을 대상으로 고용노동부의 '출산급여 지원사업' 안내 알림톡을 발송한 결과 발송 직후 사업 신청 건수가 기존 대비 1.3배 이상 증가한 것으로 나타났다.

이 가운데 상대적으로 정보 검색에 시간적 여유가 부족한 1인 사업자의 신청은 1.7배 가량 증가한 것으로 확인됐다.

또 별도의 소상공인 데이터베이스가 없어 맞춤형 홍보가 어려운 지방정부의 소상공인 출산지원 사업, 화재보험료 지원 사업 등 총 5개 사업에 대해서도 소재지, 거주지, 업종, 연령, 성별 등 자격요건에 따라 대상을 선별해 6만7000건 규모의 맞춤형 안내를 실시했다.

지방정부 5개 사업의 성과를 분석한 결과 알림톡 발송 전과 비교했을 때 사업 신청이 4배∼20배 이상 증가하는 등 중앙부처 사업보다 홍보 효과가 크게 나타났다.

아울러 전체 사업 신청자 가운데 알림톡 수신자의 신청·접수 비중은 약 31.1%로 나타나 정책 알림톡이 사업 참여 확대에 실질적으로 기여한 것으로 분석됐다.

중기부는 이번 성과를 바탕으로 하반기에도 소상공인이 필요한 지원사업 정보를 보다 쉽고 편리하게 접할 수 있도록 정책 안내 서비스를 지속할 계획이다.

이 밖에 타 부처와 지방정부와 협력을 강화해 알림톡 홍보 대상 사업을 상시 발굴하고 안내 범위를 확대하는 동시에 정책 안내의 정확성과 효과성을 높이기 위해 분석 기준 지표를 확대하는 등 사업별 발송 대상 소상공인의 선별 기준을 더욱 정교화할 방침이다.

한성숙 중기부 장관은 "소상공인 지원사업에 정책 알림톡 서비스가 효과적인 홍보 수단이라는 점이 확인됐다"며 "그동안 중기부가 축적한 소상공인 데이터를 바탕으로 대상별·상황별 특성을 정교하게 반영한 맞춤형 정보 제공을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.