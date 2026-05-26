'허수아비' 전석찬, 박해수에 쏟아낸 원망...이번엔 살인 누명 벗을까

드라마 '허수아비' 11회에서 임석만(전석찬 분)은 강성 연쇄살인사건의 범인으로 지목되어 20년간 복역한 후 출소했다. 그는 과거 형사들의 가혹행위와 협박으로 허위 자백을 했고, 출소 후에도 '살인범'이라는 누명 때문에 고립된 삶을 살았다. 연쇄살인사건 진범 이용우(이기환)가 7차 사건도 자신이 저질렀다고 자백하면서 임석만은 누명을 벗을 기회를 얻었고, 자신을 찾아온 강태주(박해수 분)에게 분노와 원망을 쏟아냈다.

ENA 월화드라마 '허수아비'./사진=ENA 월화드라마 '허수아비' 영상 캡처

'허수아비' 전석찬이 살인이라는 억울한 누명을 벗을 수 있을까.

지난 25일 방송된 ENA 월화드라마 '허수아비' 11회에서는 과거 강성 연쇄살인사건과 관련해 범인으로 지목되어 20년을 복역한 후 출소한 임석만(전석찬 분)의 모습이 그려졌다.

임석만은 과거 강성 연쇄살인 사건 중 '7차 사건'의 범인으로 지목되어 옥살이를 했다.

과거 임석만(백승환 분)은 수사 과정에서 형사들의 가혹행위, 협박에 굴복해 허위 자백을 했다. 그 결과, 최종 공판에서 무기징역을 선고받았다. 진실은 드러나지 않았다.

출소 후 임석만은 '살인범'이라는 주홍 글씨를 단 채 힘들게 살아가고 있었다. 주위의 따가운 시선, 무시에 고립된 삶을 살고 있었다. 누명을 쓰면서 20년의 삶을 송두리째 빼앗긴 것.

이런 가운데, 임석만에게 20년 만에 누명을 풀 수 있는 기회가 찾아왔다. 연쇄살인사건 진범 이용우(이기환(정문성 분)가 7차 사건도 자신이 한 것이라고 자백을 한 것.

임석만은 자신을 찾아온 강태주(박해수 분)에게 억울한 누명으로 얼룩진 삶을 살아온 것에 대한 분노를 표출했다. 그는 강태주를 향한 원망을 쏟아냈다. 이에 무릎 꿇고 눈물로 사죄하는 강태주의 모습이 이어지면서 시청자들의 가슴을 찡하게 했다.

임석만은 뒤늦게 마주한 진실 앞에 무너져내렸다. 또한 진범이 이기범(송건희 분)의 형 이기환이었다는 것을 알고, 또 한 번의 분노 그리고 허망함을 드러냈다. 그리고 강태주가 재심 계획을 밝히면서, 누명을 벗을 수 있는 궁금증을 자아냈다.

또한 임석만은 자신을 취재하러 온 차영범(송건희 분)의 얼굴을 단번에 알아봤다. 그리고 차영범의 아버지 역시 자신처럼 가혹행위를 당한 피해자였음을 털어놓기도 했다. 극에 또 다른 긴장감을 높인 고백이었다.

전석찬은 '허수아비' 11회에서 누명으로 인해 망가진 삶에 대한 분노, 허망함, 그리고 극의 또 다른 긴장감을 더하면서 시청자들의 이목을 끌었다.

특히 전석찬은 20년 전의 공포가 여전히 몸에 밴 듯한 위축된 어깨와 불편한 다리, 그러면서도 진실을 바로잡고 싶어 하는 간절한 떨림을 섬세하게 표현했다. 안타까움과 누명을 벗을 수 있길 바라는 간절함을 유발했다.

'허수아비' 최종회(12회)에서 전석찬은 과연 어떤 연기로 임석만의 감정을 시청자들에게 전하게 될지 귀추가 주목된다. 억울한 누명을 벗고, 자유를 되찾는 감격의 순간이 펼쳐질지 이목이 쏠린다.