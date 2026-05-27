곽정근 호서대 교수, 미래국방전략위원회 참여...국방 대전환 정책 제언

미래국방전략위원회에 참한 곽정근 호서대 교수가 발언하고 있다./사진제공=호서대

호서대학교는 곽정근 창의교양학부 교수가 지난 26일 경남 진해시 해군잠수함사령부에서 열린 미래국방전략위원회에 참여해 한국군 주도의 국방구조 개편 방향과 미래 전력 발전 전략을 제언했다고 27일 밝혔다.

청와대가 주관한 이번 행사에 이재명 대통령과 배경훈 과기부 장관, 김정관 산업부 장관, 진영승 합참의장을 비롯한 각 군 참모총장과 해병대사령관 등 군 주요 관계자들이 참석했다.

참석자들은 자주국방 역량 구축 방안과 미래 안보환경 변화에 대응하기 위한 정책 과제를 논의했다. 특히 핵추진잠수함 개발 기본계획과 전작권 조기 회복, AI·무인전투체계 중심의 미래 군 전환 방향 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

곽 교수는 미래국방전략위원회 위원으로 참여해 전작권 전환 이후 한국군 주도의 국방 구조 완성을 위한 총체전력 정책 방향과 주요 정책 반영 사항에 대한 의견을 제시했다. 한국군 중심의 국방구조 정립과 미래 전장환경 변화 대응을 위한 국방혁신 방향, 전력구조 개편, 정책개발 과제 등에 중점을 뒀다.

곽 교수는 "미래 안보환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 국방혁신과 정책개발 노력이 중요하다"며 "앞으로도 미래 국방 대전환을 위한 개혁과제 발굴과 정책 연구에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 육군사관학교 42기 출신인 곽 교수는 군 주요 보직을 거친 뒤 호서대 166학군단장을 역임했다.