박지훈, 2주 연속 드라마 출연자 화제성 1위...임지연X허남준 제친 인기 [iZE 포커스]

배우 박지훈이 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'의 주연으로 5월 3주차 드라마 출연자 화제성 1위를 차지하며 2주 연속 정상에 올랐다. 그는 SBS '멋진 신세계'의 임지연, 허남준 등을 제치고 인기를 입증했으며, '취사병 전설이 되다'는 시청률과 화제성 모두에서 높은 성과를 보였다. 이 드라마는 5회까지 자체 최고 시청률을 경신하며 월화 안방극장 시청자들의 '본방 사수' 드라마로 등극했다.

배우 박지훈./사진=스타뉴스 DB

배우 박지훈이 안방극장에 '취사병' 열풍을 일으키며 2주 연속 드라마 출연자 화제성 1위에 등극, 인기를 실감케 했다.

지난 26일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 5월 3주차(5월 18일~5월 24일) TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 부문에서 박지훈이 1위를 차지했다.

박지훈은 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'의 임지연, 허남준, 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'의 박은빈, tvN 토일드라마 '은밀한 감사'의 신혜선 등 인기 드라마와 주연 배우들을 따돌리고 2주 연속 1위를 차지했다.

박지훈은 앞서 5월 2주차 TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 1위를 달성한 바 있다. 당시 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'의 주연 아이유, 변우석을 제치고 1위에 올라섰다. 이어 5월 3주차까지 2주 연속 1위를 기록하면서 시청자들 사이에서 '화제의 배우'임을 증명했다. '대세'로 등극한 박지훈이다.

티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'./사진=티빙

박지훈은 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'의 주인공 강성재 역을 맡았다. '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마. 지난 11일 tvN, 티빙에서 동시 공개됐다.

박지훈이 주연을 맡은 '취사병 전설이 되다'는 tvN 월화드라마로도 편성된 가운데, 방송 첫 주부터 흥행 기세를 끌어올렸다. 극 중 강성재 역을 맡은 박지훈이 캐릭터와 동기화돼 매회 성장 서사를 써내려가면서 시청자들의 호응을 끌어내고 있다. 군 생활을 막 시작한 이병, 취사병으로 맞닥뜨리게 되는 위기를 하나, 둘 극복하면서 시청자, 전역자들의 공감대를 유발하고 있다.

박지훈의 열연과 폭소 자아내는 CG, 흥미로운 군 생활 전개가 담긴 '취사병 전설이 되다'는 시청률(닐슨코리아 유료플랫폼 전국 가구 기준)도 흥행세다. 1회 5.8%, 2회 6.2%, 3회 7.2%, 4회 7.9%(7.852%), 5회 7.9%(7.906%), 6회 7.3%의 시청률을 기록했다. 5회까지 매회 자체 최고 시청률 경신을 이어가며 월화 안방극장 시청자들의 '본방 사수' 드라마로 등극했다.

이에 '취사병 전설이 되다' 역시 화제성 지수에서 높은 순위를 이어가고 있다. 5월 3주차 TV-OTT 통합 드라마 화제성 부분에서 지난 주에 이어 2위에 등극했다. 2주 연속 톱2 자리를 지켰다. 앞으로 어떤 성적표를 남기게 될지 귀추가 주목된다.

한편, 5월 3주차 TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 부문에서는 1위 박지훈에 이어 '멋진 신세계'의 임지연과 허남준이 각각 2위와 3위를 기록했다. '원더풀스'의 박은빈은 4위, '은밀한 감사'의 신혜선은 5위를 차지했다.

이어 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'의 고윤정, 구교환이 각각 6위와 7위, '원더풀스'의 차은우가 8위, '은밀한 감사'의 공명이 9위, ENA 월화드라마 '허수아비'의 박해수가 10위에 올랐다.

또한 TV-OTT 통합 드라마 화제성 부문에서는 '멋진 신세계'가 1위를 기록했다. 이어 '취사병 전설이 되다'가 2위, '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'가 3위다.

이어 '원더풀스'가 4위, '은밀한 감사'가 5위, '허수아비'가 6위, 티빙 '유미의 세포들3'가 7위, MBC 금토드라마 '오십프로'가 8위, SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'가 9위, 디즈니 '골드랜드'가 10위를 기록했다.