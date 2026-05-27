선문대 관광호텔경영학과, GKL 전문가 초청 카지노 취업 멘토링

강명희 GKL 인재개발원 부장이 선문대 관광호텔경영학과 학생들을 대상으로 강연하고 있다./사진제공=선문대

선문대학교 관광호텔경영학과가 지난 20일 본관 221호에서 외국인 전용 카지노 공기업 Grand Korea Leisure(GKL)의 강명희 인재개발원 부장을 초청해 '카지노 산업 가이드: 직무탐색부터 실전 취업 전략까지' 특강을 열었다고 27일 밝혔다.

강 부장은 카지노 산업의 구조와 국내 시장 현황, 산업 전망, 카지노 기업의 직무 특성과 조직문화 등을 소개했다. 특히 공기업으로서 GKL의 안정적인 복지 체계와 글로벌 관광산업과 연계된 성장 가능성에 초점을 맞췄다.

이어 카지노 산업에서 필요한 핵심 역량과 채용 절차, 자기소개서 작성법, 면접 준비 전략 등 취업 노하우를 전수했다. 질의응답 시간에는 근무환경과 커리어 개발 방향 등에 대한 경험담을 공유했으며 특강 후반에는 카지노 산업 관련 퀴즈 이벤트가 진행됐다.

김난영 관광호텔경영학과장은 "학생들이 카지노 산업을 보다 쉽게 이해하고 현직자의 경험을 통해 구체적인 진로 방향을 설계할 수 있도록 돕기 위해 이번 특강을 기획했다"며 "앞으로도 관광·호텔·MICE·카지노 등 다양한 분야의 산업체 전문가와 연계한 실무 중심 교육 프로그램을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.