이효정, 고기 집게 들고 투잡…'대형 갈빗집' 아내에 준 통 큰 선물이었다

배우 이효정이 아내에게 선물한 대형 갈빗집에서 '투잡'을 뛰는 근황을 전했다. /사진=TV조선 '퍼펙트라이프' 방송 화면

배우 이효정이 아내에게 선물한 대형 갈빗집에서 '투잡'을 뛰는 근황을 전했다.

지난 27일 방송된 TV조선 '퍼펙트라이프'에는 배우 이효정과 그의 아내 김미란씨가 출연했다.

이날 방송에서 이효정은 경기 파주시에서 아내가 운영하는 대형 식당을 공개했다. 식당 건물에는 이효정의 얼굴 사진이 큼직하게 달려있었다.

배우 이효정이 아내 환갑을 기념해 대형 갈빗집을 선물해줬다고 밝혔다. /사진=TV조선 '퍼펙트라이프' 방송 화면

이효정은 "아내가 지난해에 환갑이 됐다. 아이들을 다 키우고 나니까 뭔가를 해보고 싶어 했다. 오래전부터 해보고 싶었던 것 중 하나가 맛있는 걸 만들어서 대접하는 거였다"며 대형 갈빗집을 선물했다고 밝혔다. 큰 규모의 식당에 MC 현영은 "엄청 큰데"라며 깜짝 놀랐다.

이효정 아내의 식당은 점심시간부터 손님들로 북적였고, 이효정은 솥밥 준비와 서빙에 바쁜 아내를 도와 테이블로 숯을 날랐다.

배우 이효정이 아내에게 선물한 대형 갈빗집에서 '투잡'을 뛰는 근황을 전했다. /사진=TV조선 '퍼펙트라이프' 방송 화면

MBC 드라마 '첫 번째 남자'에서 회장 역할로 활약 중인 이효정은 식당에서 직접 고기를 구운 뒤 한입 크기로 잘라주는 등 직접 손님 응대에 나서 눈길을 끌었다.

이효정은 드라마 촬영에 식당 일 돕기까지 '투잡'을 뛰고 있는 일상에 대해 "바쁜데 재밌다. 식당 일도 안 하던 일에 도전하니까 재밌다"고 말했다.

이어 "드라마 할 때는 관객과 만날 일이 없으니 내가 보는 것 외에는 반응을 직접 들을 기회가 별로 없었는데, 요즘은 식당에 손님이 오시니까 그분들이 드라마 얘기를 바로 하시니까 반응을 알 수 있다. 배우 생활 50년 가까이 됐는데 관객들과 드라마 얘기하는 게 처음인 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

이효정은 1990년 결혼해 슬하에 딸 둘과 아들 하나를 두고 있다. 아들은 2013년 MBC 드라마 '불의 여신 정이'로 데뷔한 배우이자 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'에 참가했던 이유진이다.