서울역 뒤 서계동, 복합개발 시동…중심지 기능 강화

서울시 서계동 일대 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정안 위치도 / 사진제공=서울시

서울역 배후지역인 서계동 일대가 용적률·높이 규제 완화와 복합개발 유도를 통해 광역중심 연계 거점으로 재편된다.

서울시는 지난 27일 열린 제9차 도시·건축공동위원회에서 '서계동 일대 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정(변경)(안)'을 수정가결했다고 28일 밝혔다.

대상지는 서울역과 인접한 서계동 일대로 광역교통 결절점과 연계된 주거·상업 기능이 공존하는 지역이다. 서울역 일대 개발사업의 추진과 주변 도시환경 변화에 대응해 지역 특성을 반영한 체계적인 도시관리와 중심지 기능 강화를 도모하고 보행환경 개선 및 복합적 토지이용을 통한 지역 활성화를 위해 지구단위계획을 재정비했다.

이번 계획에서는 정비사업이 확정된 지역 및 일부 단절지역을 제척해 구역계를 조정함으로써 개발 실현성을 제고하고 계획의 정합성을 확보했다. 또한 역세권 활성화 및 광역중심과의 연계를 강화하기 위해 특별계획구역을 조정하고 주변 개발여건 변화를 반영한 특별계획가능구역을 신설해 통합개발을 유도하고 사업 추진의 실현성을 높였다.

아울러 용적률 체계 개편, 건축물 높이 기준 완화, 최대개발규모 폐지 등을 포함한 계획 재정비를 통해 개발 여건을 개선했다. 이와 함께 역세권 입지 여건과 관광수요를 반영해 전시장 및 관광숙박시설 등의 용도를 도입함으로써 상권 활성화를 도모하고자 했다.

서계동 일대 지구단위계획은 서울역 배후지역의 변화된 개발여건과 지역 특성을 반영해 규제 중심의 계획요소는 최소화하고 도시공간의 체계적인 관리 및 합리적인 토지이용이 가능하도록 계획했다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "서계동 일대 지구단위계획구역 지정 및 결정을 통해 서울역 배후지역의 중심지 기능을 강화하고 변화된 도시여건에 대응한 체계적인 도시관리와 지역 활성화의 기반이 마련될 것으로 기대한다"고 밝혔다.