목동 재건축 첫 스타트 끊었다…6단지 49층·2170가구 탈바꿈

목동6단지 재건축 조감도/사진제공=서울시

목동 14개 단지 가운데 처음으로 목동6단지가 통합심의를 통과하면서 2170가구 규모의 초고층 재건축 사업이 속도를 내게 됐다.

서울시는 지난 28일 열린 제10차 정비사업 통합심의위원회에서 양천구 목동 911번지 일대 '목동6단지 아파트 재건축사업' 통합심의안을 조건부 의결했다고 29일 밝혔다. 건축·경관·교통·환경·교육·재해 등 6개 분야를 통합 심의했다.

대상지는 안양천과 이대목동병원, 목동종합운동장 인근에 위치한 목동지구 재건축의 선도 사업지다. 준공 후 약 40년이 지난 기존 단지를 최고 49층, 18개 동, 2170세대 규모의 대단지로 재건축한다.

서울시는 학교 인접 구간의 건물 높이를 낮춰 일조 영향을 최소화하고 국회대로변에는 고층 타워형 주동을 배치해 목동지구의 관문 경관을 형성하도록 했다. 국회대로변에서 안양천 방향으로 이어지는 입체적 스카이라인도 조성할 계획이다.

보행 환경 개선에도 중점을 뒀다. 목동5단지와 안양천을 연결하는 폭 15m 규모 공공보행통로를 조성하고 남북 방향으로는 상업가로와 경관녹지를 연결하는 폭 15~25m 보행축을 확보한다. 이를 통해 양정중·고와 경인초 학생들의 통학 편의를 높이고 지역 주민들의 안양천 접근성도 개선한다.

목동동로변에는 아케이드 상가와 스트리트몰을 조성해 보행 친화형 상업가로를 만들 계획이다. 입면 특화와 입체녹화 설계도 적용된다. 통합심의 과정에서는 주동 배치와 스카이라인 조정을 통해 도시 경관과의 조화를 추가 검토하도록 주문했다.

또 신속통합기획을 통해 안양천으로 연결되는 엘리베이터를 설치하고 국회대로 상부에는 입체보행육교를 조성해 목동종합운동장과의 연결성을 강화할 예정이다.