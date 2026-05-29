국토부, 주택공급 현장 애로 본격 지원…"9·7대책 목표 달성한다"

(서울=뉴스1) = 김윤덕 국토교통부 장관이 14일 오전 서울 강남구 건설회관에서 열린 주택건설업계 타운홀 미팅에서 발언을 하고 있다. (국토교통부 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.5.14/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

정부가 주거 수요가 많은 수도권을 대상으로 지속적인 주택공급을 지원하고자 현장 애로해소 지원센터를 본격 가동한다.

국토교통부는 29일부터 범정부 차원에서 주택 공급 사업장을 밀착 지원하는 범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터(지원센터)를 가동하고 온·오프라인으로 현장 애로를 접수 받는다고 밝혔다. 2022년 이후 지속된 주택공급 부진 상황을 조속히 회복하기 위해서다.

지원센터는 수도권 규제지역 내 인허가 후 미착공 사업장 32만3000가구뿐 아니라 신규 사업장을 포함해 사업 기획-인허가-착공-준공 등 전 단계에 걸쳐 사업 유형(아파트/비(非)아파트, 정비사업/일반사업)에 관계없이 현장에서 발생하는 모든 애로(인허가, 자금조달 등)를 전방위적으로 지원할 계획이다.

이를 위해 우선 주택 수요 대비 공급이 상대적으로 부족한 수도권 사업장을 대상으로 이날부터 한국주택협회, 대한주택건설협회, 한국디벨로퍼협회 온·오프라인 채널을 통해 현장 애로 접수를 시작한다.

접수된 애로 중 법령·규정 해석 등으로 해소 가능한 경우 현장 맞춤형 솔루션을 통해 즉시 해소를 지원하고 제도 개선이 필요한 과제는 관계부처 협의체 등을 통해 정기적으로 제도개선 사항을 논의할 계획이다.

아울러 6월 중 주택건설 업계, 지자체 대상으로 최근 발표한 신축 매입약정 무제한 매입 및 도시형생활주택 규제 개선 등 비아파트 공급 확대 지원사항과 지원센터 운영 계획을 상세히 안내하는 설명회를 개최해 현장 사업자의 참여를 확대할 계획이다.

장우철 국토부 주택정책관(애로지원센터장)은 "9·7 대책 주택공급 목표 달성시까지 공급 현장의 목소리에 기초해 지속적으로 공급 체계를 보완·발전시켜나가겠다"며 "그간의 일회성 문제 진단·지원책 마련 방식에서 벗어나 사업장 케이스별 세밀한 지원을 통해 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 노력할 계획"이라고 말했다.