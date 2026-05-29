호반그룹, '총상금 2.6억' 혁신기술공모전 참가기업 모집

호반그룹 2026 호반혁신기술공모전 참가 모집 포스터/사진제공=호반건설

호반그룹이 미래를 선도할 혁신 스타트업 발굴에 나선다.

호반그룹은 기술 경쟁력을 보유한 스타트업을 발굴하고 성장을 지원하기 위해 '2026 호반혁신기술공모전' 참가 기업을 모집한다고 29일 밝혔다.

호반혁신기술공모전은 호반그룹의 미래 경쟁력 강화를 위한 대표적인 오픈이노베이션 프로그램이다. 이번 공모전은 서울경제진흥원(서울창업허브), 창업진흥원, 한국건설기술연구원(KICT)과 공동 주최한다. 국내 대표 건설·건축 전문 전시회인 '코리아빌드위크'와 연계한 '오픈이노베이션 위크'도 운영한다.

모집 분야는 △스마트시티 △숙박·레저·유통 △제조 △신사업 등 4개 부문으로 호반건설, 호반산업, 대한전선 등 그룹의 주요 계열사와 연계 가능한 AI, 로봇, 에너지 신기술, 디지털전환 등 분야의 혁신 기술과 아이디어를 공모한다. 접수는 다음달 1일부터 30일까지 '스타트업플러스' 공식 홈페이지를 통해 진행된다.

서류 및 발표 평가를 거쳐 최종 10개 기업을 선발하며 수상기업에는 총 2억6000만원 규모의 상금과 사업화 지원금이 제공된다. 또한 기술 실증 및 테스트베드, 사무공간 제공, 글로벌 프로그램, 네트워킹 및 투자 연계 등 다양한 후속 프로그램도 지원된다. 이어 오는 8월 서울 코엑스에서 열리는 오픈이노베이션 위크에서 시상식과 데모데이를 개최한다.

한국건설기술연구원은 스마트건설지원센터 운영 경험을 바탕으로 연구개발 협력과 스마트건설 기술 지원에 참여할 예정이다. 공공 연구기관과의 협력 체계 강화를 통해 혁신기술의 현장 적용 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

한편 호반그룹은 상반기 '호반 넥스트 스타트업 공모전', 하반기 '호반혁신기술공모전' 등 한 해 두 차례씩 열리는 공모전을 통해 스타트업의 혁신기술 개발과 사업화를 지원하고 있다. 호반혁신기술공모전은 올해로 아홉 번째다. 호반그룹은 지난 2020년부터 총 66개 기업에 약 19억원 규모의 사업화 자금을 지원했다.