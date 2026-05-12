한화생명, 1분기 순익 3816억 전년비 29%↑…신계약 CSM 효과

한화생명이 올해 1분기 연결 기준 당기순이익 3816억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 29% 증가한 수치다. 별도기준도 전년 동기대비 103% 증가한 2478억원을 기록했다. 보장성 연납화보험료(APE) 확대와 투자손익 개선 효과가 반영됐다.

특히 보장성 중심 신계약 확대 및 투자손익 개선이 종속법인의 고른 실적으로 이어졌다. 보험손익에서도 신계약 보험계약마진(CSM) 성장에 따라 보유계약 CSM도 순증하며 안정적인 이익 체력을 확보했다. 신계약 CSM은 전년 대비 25.1% 증가한 6109억원을 달성했다. 사망담보의 중장기납 판매 확대를 통한 상품 포트폴리오 개선으로 신계약 CSM 수익성이 전년 7.8배 대비 9.8배로 개선된 효과다.신계약 CSM 유입 확대에 따라 보유계약 CSM은 전분기 대비 2072억원 증가한 8조9209억원을 기록했다.

투자손익도 실적 개선을 견인했다. 경상수익인 이자·배당수익이 지속 확대됐다. 꾸준히 지속해온 장기 투자전략 기반의 성과 창출 효과라고 한화생명은 분석했다.

한화생명금융서비스를 비롯한 보험대리점(GA) 종속법인과 손해보험·자산운용·증권 등 주요 국내 금융 종속법인, 해외 종속법인의 고른 실적 성장도 연결 실적 확대에 기여했다. 세부적으로는 GA 종속법인이 약 233억원, 국내금융 종속법인이 1457억원, 해외 주요 종속법인이 453억원의 순이익을 기록했다.

1분기 보장성 APE는 전년 동기 대비 1.8% 증가한 7003억원을 기록했으며 영업 효율성 지표인 13회차 계약 유지율도 전년 말 대비 1.1%포인트 상승한 90.2%를 기록했다. 재무건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS, 킥스)은 전분기 대비 4.5%포인트(P) 상승한 162%가 예상된다.

업계 최고 수준의 채널 경쟁력도 유지했다. 한화생명의 자회사형 GA 소속 보험설계사인 FP는 한화생명금융서비스를 중심으로 지속 확대되며 3만7646명을 기록했다. 13회차 정착률은 55.8%로 전년 대비 1.2% P 상승하는 등 조직 안정성도 강화됐다.

윤종국 한화생명 재무실장은 "보장성 중심의 안정적인 성장과 수익성 개선 노력에 힘입어 신계약 CSM과 보유계약 CSM이 지속 확대되는 등 견조한 사업 기반을 이어가고 있다"며 "별도 당기순이익을 안정적으로 관리하는 동시에 국내외 종속법인 수익을 제고해 연결 순이익을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.