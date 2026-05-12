이억원 "AI는 국가 인프라이자 성장기반..금융이 역할해야"

[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 이억원 금융위원장이 12일 청와대에서 열린 국무회의 겸 제8차 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.05.12. [email protected] /사진=

이억원 금융위원장은 "AI(인공지능) 생태계는 반도체와 모델 등이 외국기업의 GPU(그래픽처리장치)와 빅테크 기업 모델 등에 크게 의존하고 있는만큼 독자적인 연산 인프라와 데이터, 모델 역량을 확보하는 것은 AI 주권, 산업안보의 문제"라고 지적했다.

이 위원장은 12일 국내 AI(인공지능)반도체(NPU) 대표 기업 중 하나인 퓨리오사AI를 현장 방문한 자리에서 "저전력 고효율의 NPU 등 AI 반도체를 만드는 동시에 우수한 국산 AI모델을 만들어 내는 것은 국가 경제차원의 전략과제"라고 강조했다.

이 위원장은 대표 AI기업들과의 간담회를 주재하면서도 "지금 세계는 단순한 기술경쟁을 넘어 산업의 질서와 국가의 미래를 결정짓는 거대한 AI 전환의 시대를 지나고 있다"면서 "AI는 전기와 인터넷과 같이 새로운 국가 인프라이자 성장의 기반이며, 산업전반의 생산성과 경쟁력을 다시 쓰고 있다"고 말했다.

금융위는 국민성장펀드의 1차 메가프로젝트로 'K-엔비디아' 사업을 포함한 데 이어 2차 메가프로젝트를 통해 '소버린 AI 프로젝트'로 '반도체→데이터센터→파운데이션 모델개발 및 응용서비스 개발'에 이르는 투자 집행계획을 마련했다. 지난 4개월간 국민성장펀드가 11건, 8조4000억원의 승인실적을 보인 가운데 AI 분야에만 4건, 2조원의 자금이 집중지원되고 있다.

이억원 금융위원장은 "국민성장펀드는 AI산업에 집중적으로 지원하고 있으며, 특히 리벨리온과 업스테이지 등 국내 대표 AI 밸류체인 기업에 전례없는 수천억원대 직접투자를 집행했고 '국가 AI컴퓨팅센터' 등도 민관의 협업을 통해 사업진행의 본격적인 첫발을 내딛었다"고 말했다.

그러면서 "AI의 길은 단기간에 결과가 나오는 짧은 경주가 아닌만큼 모험자본과 인내자본이 반드시 필요하고 금융이 그 역할을 해야한다"고 강조했다.