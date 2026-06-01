"AI 공격은 AI로 방어"..금융위 민간 기술자문단 발족

금융위원회는 민간 기술자문단을 발족하고 금융감독원·금융보안원 관계자 등과 첫 회의를 개최했다고 1일 밝혔다.

민간 기술자문단은 지난달 26일 발표한 '고성능 AI(인공지능) 관련 금융권 보안위협 대응방안'의 후속조치로, 고성능 AI 보안위협에 효과적으로 대응하기 위해 AI·보안·제도 분야의 전문적인 자문과 정책 조언을 적시에 제공받기 위한 자문기구이다.

자문단은 AI·보안·제도 분야에서 정통한 학계 및 법조계 전문가 7명으로 구성됐다. 올해 12월까지 운영하되 필요시 연장한다. △미토스를 포함한 최근 고성능 AI 보안위협 관련 예상 리스크 △금융권의 효과적인 보안시스템 구축을 위한 제도적 장치 마련 등 주요 현안에 대해 정책 자문 역할을 수행한다.

특히 "AI 공격은 AI로 방어"하기 위한 망분리 규제 완화 정책과 관련해 보안목적 AI 활용 관련 망분리 긴급완화 조치 세부방안 검토, AI 테스트 과정에서의 중점 관리 사항, 망분리 규제 완화시 대체가능한 보안 기술, 보안목적 AI 테스트를 위한 금융회사의 준비상황 점검 등 이번에 추진하는 정책이 효과적이고 안전하게 추진될 수 있도록 전문적 조언을 한다.