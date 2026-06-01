14K도 맡기고 1.7% 이자도 받는다…하나은행, 골드신탁 확대

하나은행이 실물 금을 맡겨 이자 수익을 얻는 '하나골드신탁'의 가입 대상을 확대하고 만기 수익률을 상향한다.

하나은행은 1일부터 하나골드신탁의 조건을 △기존 24K 순금만 가능하던 가입 가능 금 종류에 18K, 14K를 추가하고 △1년 만기 후 받는 손님 수익률을 연 1.5%에서 1.7%로 상향했다.

하나골드신탁은 보관시 수익이 발생하지 않는 자산인 실물 금을 은행에 위탁하면 이를 은행이 운용해 만기 시 이자 수익을 제공하는 상품이다. 만기 시에는 이자와 더불어 한국금거래소가 제조한 순도 99.99%의 신규 골드바로 돌려받는다.

하나은행은 금 운용의 객관성을 확보하기 위해 한국금거래소디지털에셋과 전략적 제휴를 맺었다. 전문가의 감정을 거쳐 순도와 중량을 측정한 뒤 표준화된 '적격금지금'으로 확정해 가입 처리한다.

하나골드신탁 가입을 원하는 손님은 신분증과 수탁할 실물 금을 지참해 취급 영업점을 방문하면 전문가의 상담을 통해 자산을 위탁할 수 있다. 하나은행은 오는 8월부터는 취급 영업점을 기존 166개에서 180개로 늘릴 예정이다.

하나은행 관계자는 "손님의 니즈를 최우선으로 반영한 이번 서비스 개편을 통해 순도 24K, 18K, 14K 등 다양한 금 주얼리 제품을 활용해 더 높은 만기 수익률을 제공해드릴 수 있게 됐다"며 "분실 걱정 없이 자산을 지키고 이자수익과 최상급 골드바 전환 혜택까지 누리는 현명한 '금테크' 서비스를 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.