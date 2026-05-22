VC협회·한국벤처투자, 벤처캐피탈 '관리역' 육성 맞손

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/사진=한국벤처캐피탈협회, 한국벤처투자

한국벤처캐피탈협회와 한국벤처투자가 벤처투자 생태계를 안정적으로 뒷받침할 벤처캐피탈(VC) 관리역 인재 육성에 나선다.

협회는 다음 달 7일까지 '2026년 제3기 벤처캐피탈 관리역 신규인력 양성과정(KAMA)' 교육생 30명을 모집한다고 22일 밝혔다. 지원 대상은 대학 졸업(예정)자 및 VC 관리역 직군 취업 희망자다.

최근 벤처투자 시장 규모가 커지면서 펀드 운용 지원, 내부통제, 컴플라이언스 등을 전담하는 관리역의 역할이 대폭 강조되고 있다. 딜을 발굴하는 심사역 못지않게, 투자 프로세스 전반을 리스크 없이 관리하는 백오피스 전문 인력에 대한 업계 수요가 급증하는 추세다.

이에 VC협회와 한국벤처투자는 업계 실무 수요를 적극 반영해 2024년부터 3년째 해당 전문 교육과정을 운영하고 있다.

이번 3기 교육은 오는 7월 13일부터 약 3주간 오프라인 출석과 온라인 교육을 병행하는 방식으로 진행된다. 커리큘럼은 현업 중심의 실무에 초점을 맞췄다. 구체적으로 △벤처캐피탈 개요 및 법률 △벤처펀드 개론 및 운영 △벤처펀드 결성부터 해산·청산 프로세스 △회계·세무 △내부통제 및 리스크 관리 등을 다룬다.

특히 교육 이후에는 수료생 중 희망자를 대상으로 실제 VC 관리 업무를 경험할 수 있는 인턴십 매칭을 지원한다. 단순 교육에 그치지 않고 청년 인재들의 실질적인 업계 취업과 진출을 돕겠다는 목표다.

VC협회 관계자는 "이번 과정은 벤처투자 업계 현장에서 즉시 활용 가능한 실무형 관리인력을 양성하는 데 중점을 뒀다"며 "청년들에게는 VC 업계 진출의 문턱을 낮추고, 벤처캐피탈에는 우수한 인재를 안정적으로 공급하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

참가 신청은 VC협회 연수원의 온라인 지원 전용 홈페이지에서 접수할 수 있다.

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