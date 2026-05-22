모빌린트 'NPU 솔루션' 조달청 혁신제품 등록…"공공시장 공략"

[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 ‘데이터랩’에서 볼 수 있습니다.]

NPU(신경망처리장치) 설계 스타트업 모빌린트가 자사의 AI(인공지능) 연산용 컴퓨터 'MLX-A1'과 PCIe 카드 'MLA100'을 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 혁신제품으로 등록했다고 22일 밝혔다. NPU 기반의 AI 솔루션이 조달청 혁신제품에 등록된 것은 이번이 처음이다.

조달청 혁신제품에 등록되면 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관은 나라장터를 통해 모빌린트의 AI 솔루션을 보다 신속하고 효율적으로 도입할 수 있다. 특히 시범구매와 실증사업 등 정부의 공공 AI 확산 지원제도도 활용할 수 있다. 모빌린트는 이를 기반으로 공공 AI 시장을 본격적으로 공략한다는 계획이다.

MLX-A1과 MLA100은 모빌린트가 개발한 NPU(신경망처리장치) '에리스(ARIES)'를 기반으로 제작된 AI 솔루션이다. MLX-A1은 서버나 클라우드 연결 없이 AI 모델을 실행할 수 있는 일종의 온디바이스 AI 컴퓨터이며, MLA100은 기존 서버에 탑재할 수 있는 PCIe 카드 형태의 AI 가속기다.

모빌린트는 두 제품이 가격뿐 아니라 전력효율이 높아 공공기관 AI 인프라 환경에서 실질적인 도입 대안이 될 수 있다고 활용될 수 있다고 강조했다.

모빌린트는 "AI 콜센터, 스마트 제조, 공공 안전, 영상 분석, 관제 시스템 등 다양한 산업 환경에서 AI 반도체 적용 사례를 확대하고 있다"며 "향후 공공기관 중심의 실증 및 도입 사례를 늘려 엣지 AI 기반 디지털 전환 확산을 지원해 나가겠다"고 말했다.

[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 유니콘팩토리]