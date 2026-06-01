모빌리티·자율주행 규제 해소, 민관 머리 맞댄다

모빌리티·자율주행 스타트업들이 현장에서 부딪히는 규제를 해소하기 위해 정부와 전문가 집단 등 다양한 이해관계자가 만나 해결책을 찾아본다.

중소벤처기업부와 창업진흥원은 29일 서울에서 '모빌리티·자율주행 분야 산업 성장을 위한 제2차 규제합리화 회의(라운드테이블)'를 개최했다고 밝혔다.

'규제합리화 회의'는 정부부처·협단체·전문가·창업기업 등 다양한 이해관계자가 참여한 협의체로 신산업 분야의 규제를 점검하고 개선 방안을 논의하기 위해 올해부터 운영되고 있다. 이번 회의는 이동수단과 자율주행 분야 규제 안건 구체화 및 개선방안 마련을 위해, 창업기업과 협·단체 의견을 관련 부처와 공유하기 위해 마련됐다.

회의 현장에는 중기부를 포함해 국토교통부, 개인정보보호위원회, 방송미디어통신위원회 4개 부처가 참여했다. 코리아스타트업포럼, 벤처기업협회 등 창업 유관단체, 한국자동차모빌리티산업협회, 한국자율주행산업협회, 자동차연구원 등 모빌리티 협·단체, 오토노머스에이투지, 라이드플럭스, 빅버드 등 자율주행 및 이동수단 분야 창업기업들이 참여했다.

이날 진행된 회의에서는 이동수단자율주행 분야 △원본데이터 활용 △가명처리 정보 활용 △위치정보 활용 등에 대한 규제 애로를 듣고 개선 방안에 대한 논의가 진행됐다.

유종필 창업진흥원 원장은 "앞으로도 스타트업의 혁신성장을 저해하는 규제의 합리화를 위하여, 오늘과 같이 다양한 이해관계자가 소통할 수 있는 자리를 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

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