K-뷰티·친환경 제품 들고 몽골 간 벤처기업…"수출길 찾는다"

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벤처기업협회 산하 글로벌 네트워크 세계한인벤처네트워크(INKE)가 지난달 27일부터 29일까지 몽골 울란바토르에서 '2026 INKE 스프링' 행사를 개최하고 국내 벤처기업의 몽골 및 신흥시장 진출을 위한 협력 기회를 모색했다./사진제공=벤처기업협회

벤처기업협회 산하 글로벌 네트워크 세계한인벤처네트워크(INKE)가 지난달 27일부터 29일까지 몽골 울란바토르에서 '2026 INKE 스프링' 행사를 개최하고 국내 벤처기업의 몽골 및 신흥시장 진출을 위한 협력 기회를 모색했다고 1일 밝혔다.

이번 행사에는 전 세계 10개국 17개 INKE 지부가 참여했다. INKE 글로벌 네트워크와 몽골 현지 산업·비즈니스 인프라를 연계해 국내 기업의 시장 진출 가능성을 검토하고 후속 협력 기반을 마련하기 위해 기획됐다.

행사는 현지 시장조사와 해외진출 상담회, 기업별 1대1 비즈니스 미팅, INKE 글로벌 멘토단 네트워킹 등으로 구성됐다.

이번 행사에는 몽골 시장 진출을 희망하는 국내 벤처기업 5개사가 참가했다. 참가 기업은 벡스, 빅피처코퍼레이션, 에스에치엠디(SHMD), 엠케이솔라, 라이언뷰티 등이다. 차량 진단 패키지, 헤어 스타일링 디바이스, 미용 초음파 디바이스 및 AI (인공지능) 피부 분석 솔루션, 친환경 캡슐 세탁세제, 화장품 등 다양한 제품을 선보였다.

참가 기업들은 제품 쇼케이스와 상담회를 통해 현지 시장성을 점검하는 한편 몽골 울란바토르 지부를 비롯한 INKE 글로벌 멘토단과의 네트워킹을 통해 북미, 일본, 중국, 베트남, 브라질 등 다양한 해외 시장으로의 확장 가능성도 논의했다.

박호선 INKE 해외총의장(몽골 울란바토르 지부 의장)은 "몽골은 한국 기업에 대한 관심과 협력 수요가 높은 시장"이라며 "소비재, 뷰티, 친환경 제품 등 다양한 분야에서 협력 가능성이 크다"고 말했다. 이어 "이번 행사를 계기로 국내 벤처기업들이 몽골 시장을 검증하고 실질적인 파트너십으로 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.

벤처기업협회 관계자는 "INKE 스프링은 해외 지부와 국내 기업을 직접 연결해 현지 시장을 검증하고 협력 가능성을 구체화하는 프로그램"이라며 "앞으로도 INKE 글로벌 네트워크를 활용해 국내 벤처기업의 해외 진출과 수출 확대를 지속 지원할 계획"이라고 밝혔다.

한편 INKE는 벤처기업협회가 운영하는 글로벌 네트워크로 현재 27개국 44개 지부를 통해 국내 벤처·중소·중견기업의 글로벌 시장 진출을 지원하고 있다.

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