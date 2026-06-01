전문경영인이 공공기술 들고 창업…'홍릉 벤처스튜디오' 본격 가동

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(사진 앞줄 착석자 왼쪽부터) 한국과학기술지주 김상욱 그룹장, 고려대학교 이동헌 교수, 블루포인트파트너스 장은영 부대표, 큐어버스 조성진 대표, 홍릉강소특구사업단 임환 단장, 인포뱅크 홍종철 대표, KIST이노베이션 이병우 본부장/사진=홍릉강소특구

서울홍릉강소특구사업단이 지난달 29일 서울 용산구 나인트리 프리미어 로카우스 호텔에서 '홍릉 벤처스튜디오 발대식'을 개최하고 공공기술 기반 기획형 창업 지원 체계를 본격 가동했다고 1일 밝혔다.

이번 행사에는 한국과학기술연구원(KIST), 고려대학교·고려대학교의료원, 경희대학교·경희의료원, 연구개발특구진흥재단, 투자기관 관계자 등이 참석했다.

홍릉 벤처스튜디오는 연구자 중심 창업의 한계를 보완하기 위해 전문경영인(EIR) 기반 컴퍼니빌딩 방식을 도입한 것이 핵심이다. 이번 공모를 통해 KIST 4건, 경희대 3건, 고려대 3건 등 총 10건의 유망 공공기술이 발굴됐다. 산업계 경험과 창업 역량을 갖춘 전문경영인을 각 기술과 일대일 매칭해 연구자는 기술 개발과 고도화에, 전문경영인은 사업 전략·시장 검증·투자 유치·기업 운영에 집중하는 역할 분업 구조다. 지원 범위는 우수 공공기술 발굴부터 전문경영인 매칭, 사업화 기획, 공동창업팀 구성, 연구소기업 설립, 초기 투자 연계, 딥테크 팁스 후속 지원까지 기술사업화 전 주기를 아우른다.

매칭 이후에는 비즈니스 모델 최적화, 규제·임상 로드맵 수립, 기술가치평가, 거버넌스 설계까지 전담팀이 단계별로 밀착 지원한다. 선정 기업에는 시제품 제작비 등 기업당 약 5000만원 규모의 사업화 자금과 함께 100일 집중 경영지원, 법무·세무·노무·브랜딩·핵심인재 채용 등 초기 경영 전반에 걸친 실질 지원도 제공한다.

자금 조달 측면에서는 발굴 단계부터 투자기관과 접점을 형성하는 투자 협의체를 운영한다. 기술지주회사·액셀러레이터 중심의 초기 시드 투자 검토, 딥테크 팁스 추천과 시제품 제작 지원을 거쳐 프리A 단계부터는 바이오·헬스케어 전문 VC로 후속 투자를 확장하는 단계별 투자 로드맵을 마련했다.

발대식에서는 블루포인트파트너스 부대표의 '기술사업화 종합전문회사 운영 방향' 특별강연과 홍릉강소특구 연구소기업 큐어버스 조성진 대표의 '신약개발 연구소기업 창업 & 성장' 사례 강연이 진행됐다.

임환 단장은 "우수한 공공기술을 보유하고도 경영 부담과 사업화 리스크로 창업에 어려움을 겪는 사례가 많다"며 "전문경영인 매칭과 컴퍼니빌딩 방식을 통해 연구자는 기술개발에, 사업화 전문가는 기업 운영과 투자 유치에 집중하는 실행형 창업 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.

이어 "홍릉강소특구가 기술·인재·투자 네트워크를 연결하는 어셈블러 역할을 수행해 우수 공공기술이 연구실을 벗어나 실제 시장으로 연결되는 대표 창업 거점으로 홍릉을 육성하겠다"고 덧붙였다.

이강준 연구개발특구진흥재단 본부장은 "홍릉강소특구가 보유한 공공기술과 산학연병 협력 역량이 혁신 창업 성과로 이어질 수 있도록 지속적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

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