최치호 KST 대표·김철환 카이트창업가재단 이사장, UST특임교원 임용

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(왼쪽부터) 한국과학기술지주 최치호 대표, UST 강대임 총장, 카이트창업가재단 김철환 이사장/사진=UST

과학기술연합대학원대학교(UST)가 한국과학기술지주(KST) 최치호 대표와 카이트창업가재단 김철환 이사장을 창업 분야 첫 특임교원으로 임용했다고 1일 밝혔다.

최치호 대표는 공공 R&D 성과의 사업화 및 딥테크 생태계 구축 분야 전문가다. 숭실대학교에서 법학 박사학위를 취득한 뒤 한국과학기술연구원(KIST) 기술사업단장, 서울홍릉강소특구사업단장, 한국연구소기술이전협회 회장 등을 역임했다.

현재 17개 정부출연연구기관이 공동 출자한 한국과학기술지주를 이끌며 출연연의 유망 원천기술을 발굴해 딥테크 기업으로 육성하는 역할을 맡고 있다.

김철환 이사장은 카이스트(KAIST) 화학공학 박사 출신으로 여러 차례 기술창업과 엑시트(Exit)를 성공적으로 이뤄낸 벤처 창업가다.

2006년 자신이 창업한 이미지앤머터리얼스를 LG디스플레이에 약 300억 원에 매각한 후, 2012년 사재를 출연해 순수 민간 비영리 엔젤투자재단인 카이트창업가재단을 설립했다. 이후 80여 개 초기 딥테크 스타트업에 투자와 멘토링을 제공하며 초기 기술 창업가들의 조력자로 활동해왔다.

두 특임교원은 6월 1일부터 3년간 임용돼 UST 창업트랙의 설계·학생 선발·교육과정 지도·외부 전문가 연계·멘토링 및 사업화 지원 등을 담당한다.

UST는 국가연구소 기술을 기반으로 창업을 희망하는 학생이 학업과 창업 준비를 병행할 수 있도록 지원하는 창업트랙(Start-up Track)을 추진 중이다. 기존 재학생 중 창업 희망 학생을 대상으로 한 '전환형'과 창업 의지가 있는 학생을 입학 시점부터 별도 선발하는 '마스터형(창업전문석사)'으로 나뉜다. 특히 학생과 지도교수가 함께 창업에 나서는 '사제동행형 딥테크 창업 모델'을 구축해 스승과 제자가 동반 창업할 수 있도록 집중 지원한다.

UST는 지난해 10월 한국과학기술지주와 업무협약을 맺은 데 이어, 12월에는 한국생명공학연구원(KRIBB)·한국화학연구원(KRICT)·한국전자통신연구원(ETRI)·한국생산기술연구원(KITECH)·한국기계연구원(KIMM) 5개 국가연구소 스쿨과 공동협약을 체결하며 학생 창업 추진 기반을 다져왔다.

강대임 총장은 "특임교원들의 창업 경험과 전문성을 UST 교육 시스템에 결합해 30개 국가연구소 스쿨 학생과 교수들의 연구 성과가 글로벌 혁신기업 창업으로 이어질 수 있도록 교육체계 구축과 지원을 본격 전개하겠다"고 말했다.

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