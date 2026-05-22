에코프로이노, 수산화리튬 1.2만톤 공급 계약…완성차 고객 확보

에코프로이노베이션 헝가리 공장 전경./사진=에코프로이노베이션

에코프로이노베이션이 글로벌 완성차 업체에 전기차 약 20만대 분량의 수산화리튬을 공급한다. 에코프로이노베이션이 글로벌 완성차 업체와 수산화리튬 공급 계약을 맺은 건 이번이 처음이다.

에코프로이노베이션은 글로벌 완성차 업체와 4년간 1만2000톤의 수산화리튬 공급 계약을 맺었다고 22일 밝혔다. 에코프로이노베이션은 2024년과 2025년 각각 삼성SDI, SK온과 수산화리튬 장기 공급 계약을 맺었는데, 올해 완성차 업체로 공급처를 확대하며 판매처 다각화에 성공한 것이다.

에코프로이노베이션이 구축한 헝가리 데브레첸 현지 생산 기지와 클로즈드 루프 시스템을 기반으로 한 규제 대응 능력 등이 수주에 긍정적인 역할을 한 것으로 풀이된다. 에코프로이노베이션은 헝가리 현지에서 리튬을 직접 가공하고 공급할 수 있어 유럽 역내 규제(CRMA) 대응이 용이하다. 특히 클로즈드 루프 시스템을 통해 리튬을 재활용해 사용할 수 있는 만큼 배터리여권제 본격 시행 등을 앞두고 탄소발자국 규제에 대응이 가능한 점이 장점으로 꼽힌다.

에코프로이노베이션의 실적 회복세에도 힘이 실릴 것으로 전망된다. 에코프로이노베이션은 지난해 4분기 영업이익 64억원을 달성하며 분기 기준 흑자 전환에 성공했다. 올해 1분기에도 950억원의 매출을 올리며 흑자 기조를 이어가는 등 실적 개선세가 계속되고 있다.

광물 가격 상승세에 이번 수주 물량 성과가 더해지며 실적 개선이 가속화할 것이란 관측이 나온다. 한국광해광업공단에 따르면 이달 20일 수산화리튬 가격은 kg당 21.9달러로 지난해 최저점(6월) 대비 2.8배 수준으로 반등하며 장기 하락 국면을 벗어나고 있다. 배터리 업계에서는 올해를 기점으로 에너지저장장치(ESS)와 전기차 시장의 본격적인 회복과 함께 리튬 시황이 선순환 구조에 들어설 것으로 보고 있다.

에코프로이노베이션 관계자는 "보통 셀 업체나 양극재 업체에서 직접 수산화리튬을 조달해 왔지만 글로벌 완성차 업체가 당사의 품질 경쟁력과 가격 경쟁력, 글로벌 규제 대응 능력을 높이 평가해 직접 계약을 체결했다"며 "이를 교두보 삼아 헝가리 현지 생산 기지 등을 활용해 유럽을 포함한 글로벌 신규 고객사 발굴에 속도를 낼 것"이라고 말했다.