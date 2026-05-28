한전KDN, 고성능 인프라 기반 'KDN GPT' 구축 본격화

한전KDN CI./사진제공=한전KDN

한전KDN이 인공지능(AI) 기술 내재화와 업무 생산성 극대화를 위한 'KDN GPT 서비스'를 본격화하며 전사적인 인공지능 전환(AX)에 박차를 가하고 있다.

28일 한전KDN에 따르면 'KDN GPT 서비스'는 이달 말 본격적인 운영을 시작하는 사내 생성형 인공지능 서비스다. 정부의 '소버린 AI'(Sovereign AI) 정책을 적극 반영해 기업 내부 설치와 데이터 보안에 최적화된 형태로 설계됐다.

△인공지능 인프라 기반 조성 △고성능 대규모 언어모델(LLM, Large Language Model) 사내 구축 △생성형 인공지능 서비스 구축을 주요 내용으로 한다.

특정 인공지능 모델에 종속되지 않는 유연한 시스템 구현으로 사내 업무 환경에 최적화된 안전하고 효율적인 인공지능 활용 체계를 마련했다. 고성능 대규모 언어모델(LLM)을 내부 환경에 적합하게 구축해 정보 유출 등 보안 위험을 최소화하고 사내 정보보호 수준도 강화했다. 또한 검색증강생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation) 기반의 사내 문서와 업무 정보를 학습하고 15종 이상의 다양한 서비스를 제공하는 등 생성형 인공지능의 품질과 활용성을 크게 높였다.

한전KDN은 시스템 구축을 통해 반복 업무 자동화, 정보 검색 효율 향상, 개발 생산성 증대 등 업무 혁신 효과를 기대한다.

한전KDN 관계자는 "'KDN GPT' 구축은 단순한 소프트웨어 도입을 넘어 전력 ICT 산업과 업무 특성에 최적화된 인공지능 활용 환경 구축이라는 공공부문 인공지능 전환(AX)의 성공 모델이 될 것이다"며 "사내 생산성 향상으로 축적된 인공지능 기술력과 경험을 바탕으로 향후 전력 계통 및 에너지 신산업 분야에 특화된 고부가가치 인공지능 솔루션을 개발해 정부 정책 실현을 선도하는 에너지ICT 전문 공기업이 되겠다"고 말했다.