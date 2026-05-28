LG디스플레이, 모니터용 '240Hz RGB 스트라이프 OLED' 양산

LG디스플레이의 ‘240Hz RGB 스트라이프 OLED’ 패널을 카메라로 확대해 촬영한 모습. 패널 내 RGB 픽셀이 스트라이프 구조로 배치됐다./사진제공=LG디스플레이

LG디스플레이(15,020원 ▲890 +6.3%)가 게이밍뿐만 아니라 사무용으로도 최적인 모니터용 OLED(유기발광다이오드) 패널을 본격 양산한다.

LG디스플레이는 '240Hz RGB 스트라이프 OLED 패널' 상용화를 세계 최초로 성공했다고 28일 밝혔다. RGB 스트라이프 OLED란 적·녹·청(RGB) 서브픽셀을 일렬로 배열한 구조다. 기존 대비 작은 글씨나 숫자도 보다 또렷하게 표현한다. 문서 작업, 주식·금융 거래, 코딩, 콘텐츠 편집 등 장시간 화면을 볼 때 눈의 피로를 줄일 수 있다.

이번 양산은 OLED가 프리미엄 모니터 시장에서도 영향력을 확장한다는 점에서 의미가 크다는 설명이다. 최근 AI(인공지능) PC 보급 확대와 함께 멀티태스킹·고해상도 기반 업무가 늘어나면서 선명한 텍스트 표현과 몰입감 있는 화질을 동시에 제공하는 차세대 디스플레이 수요가 빠르게 증가하고 있다.

240Hz RGB 스트라이프 OLED 패널은 RGB 스트라이프 구조에 160 PPI(인치당 화소수) 고해상도, 240Hz 고주사율을 구현했다. 하나의 모니터로 업무와 엔터테인먼트, 고성능 게이밍까지 가능하다.

LG디스플레이는 "RGB 스트라이프 구조에서 160PPI 수준의 밀도 높은 픽셀 구조를 구현한 최초의 제품으로 고화질 콘텐츠 시청과 감상 환경에 최적화했다"고 밝혔다.

또 사용자가 △고해상도(4K 240Hz) △고주사율(FHD 480Hz) 모드를 선택할 수 있다. 주사율은 화면이 1초 동안 바뀌는 횟수다. 숫자가 높을수록 화면 움직임이 부드럽고 자연스럽게 표현된다. 고해상도 모드에서는 사진·영상 편집이나 멀티태스킹 작업시 더욱 정교하고 선명한 화면을 구현하고 고주사율 모드에서는 빠르게 움직이는 게임은 물론 스포츠 경기나 액션 영화 감상시 잔상과 끊김이 줄어든다.

LG디스플레이는 글로벌 주요 모니터 브랜드와 함께 시장 내 수요가 높은 27인치 양산을 시작으로 향후 라인업을 확대해 나갈 계획이다.

이현우 LG디스플레이 대형사업부장은 "240Hz RGB 스트라이프 OLED의 세계 최초 상용화는 OLED 기술의 집약체로서 저력을 증명한 것"이라며 "기술 중심 회사로서 기술 리더십과 사업 경쟁력을 토대로 모니터 시장 내 OLED 확장을 가속화하고 프리미엄 시장을 선도하겠다"고 말했다.