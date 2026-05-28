효성중공업, 창원공장 태양광 PPA 도입…연 966톤 탄소 감축

창원공장에 설치된 지붕 태양광 설비./사진=효성중공업

효성중공업(3,646,000원 ▼35,000 -0.95%)은 창원공장이 이달부터 전력구매계약(PPA) 방식을 적용해 외부 발전 사업자로부터 1.6MW(메가와트) 규모의 태양광 전력을 조달했다고 28일 밝혔다.

창원공장은 그간 5.3MW 규모의 태양광 자가발전 설비를 운영해왔다. 이번 PPA로 창원공장의 재생에너지 사용량은 기존 자가발전 설비 대비 약 30% 확대된다. 효성중공업은 이번 계약으로 연간 약 966톤의 온실가스 감축 효과를 기대하고 있다. 이는 소나무 약 14만6000그루의 연간 이산화탄소 흡수량에 해당한다.

PPA는 기업이 발전사업자와 계약을 맺고 재생에너지를 구매해 사용하는 제도다. 창원공장은 재생에너지 기업 엔코어드를 통해 태안솔라팜의 태양광 발전 전력을 공급받기로 했다. 이 방식은 별도 발전 설비를 직접 설치하지 않고도 장기간 안정적으로 친환경 전력을 확보할 수 있다는 장점이 있다.

효성중공업 관계자는 "자체 태양광 발전과 PPA를 병행해 창원공장의 저탄소 운영 기반을 강화하고 글로벌 시장 변화에 대응해 나갈 방침"이라고 말했다.