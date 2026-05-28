LG전자, 종이 포스터 같은 '이페이퍼 디스플레이' 출시

LG전자가 종이 포스터 질감을 초(超)저전력으로 구현하는 'LG 이페이퍼 디스플레이'를 출시했다고 밝혔다. /사진제공=LG전자

LG전자(225,500원 ▼9,500 -4.04%)가 얇고 오래가는 초(超)저전력 상업용 디스플레이 'LG 이페이퍼 디스플레이'를 내놓는다.

LG전자는 내달 초 국내를 시작으로 LG 이페이퍼 디스플레이를 유럽 등 해외 시장에 순차 출시한다고 28일 밝혔다. 이번 제품은 종이 포스터와 비슷한 질감을 재현하면서 전력 공급 없이도 화면을 유지할 수 있는 상업용 디스플레이다. 전하를 띈 색 입자들을 전기장에 따라 이동·고정시켜 이미지를 표시하는 전자 잉크 패널 기술을 활용한다. 디스플레이의 이미지를 변경할 때에도 기존 디지털 사이니지와 비교해 에너지 소비량이 낮다는 장점이 있다.

디스플레이는 32형 사이즈에 QHD(2560x1440) 해상도와 16:9 화면비를 지원한다. 반사형 디스플레이로 넓은 시야각(180X180)을 제공하며 자체 광원이 없어 시청하기 편안한 방식으로 콘텐츠를 표시한다.

또 신제품은 72Wh(와트시)의 대용량 배터리와 초저전력 시스템온칩(SoC)을 탑재해 장시간 사용할 수 있으며 제품과 함께 제공되는 충전기를 사용해 제품 전원을 종료한 후 충전할 시 약 3시간이면 완전 충전이 가능하다. 후면에 마그네틱 방식의 보조배터리를 장착할 수 있는 무선 충전도 지원한다.

아울러 백라이트가 없어 종이처럼 얇은 초슬림 디자인으로 어떤 공간과도 어울리는 연출이 가능하다고 밝혔다. 이 제품은 17.8㎜ 두께의 슬림한 디자인으로 설계됐으며 가장 얇은 부분은 8.6㎜에 불과하다. 내장배터리를 포함한 무게는 3.1㎏으로 손쉽게 실내에 설치할 수 있다. 디자인 우수성을 인정받아 올해 열린 '레드닷 디자인 어워드 2026'에서 본상을 수상하기도 했다.

LG전자의 TV·사이니지 운영체제인 웹OS가 탑재돼 웹브라우저에서 제품 상태를 모니터링하고 설정을 바꾸거나 콘텐츠를 교체할 수 있다.

민동선 LG전자 MS사업본부 ID사업부장은 "초경량, 초슬림 디자인에 획기적인 초저전력 기술이 더해진 LG 이페이퍼 디스플레이는 B2B(기업간거래) 고객들에게 새로운 선택지가 될 것"이라고 말했다.