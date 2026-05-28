복지부, 고독사 예방 등 AI 복지서비스 만드는 7개 기업 선정

보건복지부와 한국사회보장정보원은 28일 복지현장의 신속한 인공지능(AI) 전환을 위해 추진하는 '복지분야 AI 응용제품 신속 상용화 지원 사업' 수행기관을 선정했다고 밝혔다. 정부는 내년까지 2년간 총 118억7500만원을 지원한다.

이번 공모를 통해 선정된 수행기관은 총 7개 기업(컨소시엄)이다. △고독사·고립 예방 등 심리케어 AI 분야 5개 기업 △지역특화 복지서비스 안내 AI 분야 2개 기업이다.

고독사·고립 예방 등 심리케어 AI 분야에서는 △르몽 △정션메드 △퐁 △브이터치 △온앤온정보시스템 5개 기업이 선정됐다. AI 및 사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로 대화 내용, 생활습관 등을 분석해 사회적 고립, 고독사 등 위기 상황을 조기에 탐지·대응한다. 정신건강복지센터, 청년미래센터 등이 실증에 참여해 개발된 AI 서비스를 실제 현장에서 활용하고 검증할 계획이다.

지역특화 복지서비스 안내 AI 분야에서는 △메타빌드 △세종디엑스가 선정됐다. 기업들은 각종 복지 정책과 서비스 정보를 수집·통합해 개인 맞춤 복지서비스를 추천하는 AI를 개발한다. 개발된 제품은 서울특별시 강서구청, 노원구청, 경기도청 등 지자체에 적용해 현장 적합성이 높은 서비스로 검증 및 최적화 과정을 거칠 예정이다.

김문식 복지행정지원관 직무대리는 "단순한 기술 도입을 넘어 현장의 목소리를 반영한 AI 복지서비스가 개발·확산돼 사회적 위기에 대응하고 국민 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.

김현준 한국사회보장정보원장은 "민간과의 협력을 통해 복지분야에 필요한 AI 서비스를 지속적으로 발굴·확산해 나가겠다"라고 밝혔다.