엔비언스, 팁스 창업사업화로 '미생물 EV 활용 바이오 사업 강화'

첨단 바이오소재·신약개발 전문기업 엔비언스가 중소벤처기업부 '팁스(TIPS) 창업사업화'에 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

엔비언스는 장내 정상세균총 유래 미생물에서 확보한 세포외소포체(EV) 플랫폼 '네오베지클(NeoVesicle)™'을 기반으로 의약품·건강기능식품·화장품 원료를 개발·생산하는 기업이다. 회사는 2024년 팁스 R&D 트랙 선정에 이어 이번에 두 번째 팁스 사업에 선정됐다.

회사 측은 "줄기세포 유래 엑소좀 중심의 세포외소포체 시장에서 장내 미생물 유래 EV의 차별성과 사업화 가능성을 인정받은 결과"라며 "장내 유익균주 기반 EV 플랫폼의 안정성과 확장성이 강점"이라고 말했다.

회사는 이번 선정을 계기로 IBD(염증성 장질환) 및 MAFLD(대사이상 관련 지방간질환)을 적응증으로 하는 핵심 파이프라인 NV001 및 NV002의 비임상을 고도화하기로 했다. 화장품 원료 파이프라인 NV006의 사업화도 병행, 피부 장벽 개선·항염 기능성 바이오소재 시장을 공략할 방침이다.

최기영 엔비언스 대표는 "파이프라인 개발과 사업화를 가속화해 의료·바이오·뷰티 산업 전반에서 기술 경쟁력을 입증해 나가겠다"고 밝혔다.