블로믹스, '포트리스3 블루' PC·모바일 동시 출시

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블로믹스는 씨씨알(CCR)이 개발한 신작 슈팅 게임 '포트리스3 블루'를 PC와 모바일 구글 플레이·애플 앱스토어에 동시 출시하고 정식 서비스를 시작했다고 28일 밝혔다.

포트리스3 블루는 포격 게임 장르 1위이자 국민게임으로 불렸던 포트리스 IP(지식재산권) 기반의 30주년 기념작이다. 시리즈 최고 인기작으로 꼽히는 포트리스2 블루의 전투 방식을 계승했으며, 시리즈를 대표하는 20종 이상의 캐릭터들이 등장한다.

또 4K 그래픽 기반의 실시간 전투 중심 '리얼타임 모드'와 전략 플레이를 즐길 수 있는 '턴 모드'를 모두 지원한다. 특히 리얼타임 모드는 한 판이 100초 이내에 종료되도록 설계돼 짧고 빠른 전투의 재미를 구현했다. PC·모바일 크로스 플랫폼 환경을 통해 자유롭게 플레이할 수 있으며, PC 버전 기준으로는 12년 만에 선보이는 포트리스 신작이다.

이번 정식 출시에서는 경쟁과 성장의 재미를 강화하는 핵심 콘텐츠도 새롭게 추가됐다. 먼저 신규 캐릭터 3종이 추가됐다. 변신 형태에 따라 다양한 전투 방식을 활용하는 '메카펀치', 피와 박쥐를 활용한 공격이 특징인 '이블벨라', 공을 활용한 타격 전투를 구사하는 '야구소년'이 새롭게 등장한다. 아울러 포트리스 시리즈의 상징적 유닛인 '슈퍼탱크'의 신규 아이템이 6년 만에 추가됐으며, 개인전과 클랜전 기반의 대회가 상시 운영되는 '프로리그' 시스템도 새롭게 도입됐다.

게임 운영 측면에서는 플레이 진행도에 따른 보상 체계를 개선하고 신규 이용자를 위한 튜토리얼을 보완해 진입장벽을 낮췄다. 블로믹스는 정식 출식을 기념해 접속 이용자 전원에게 대표 탱크 유닛과 게임 재화를 지급하고, 전설급 캐릭터를 제공하는 7일 출석 이벤트 및 커뮤니티 참여형 이벤트를 전개할 예정이다.

공식 커뮤니티에서도 이용자 참여형 이벤트가 진행된다. 포트리스2 블루의 BGM을 활용한 '추억의 포트리스 BGM 맞추기' 이벤트를 비롯해 공략 및 팁 공유 이벤트 등 다양한 콘텐츠가 마련됐다.

1995년부터 포트리스 모든 시리즈를 직접 담당한 윤석호 CP는 "포트리스3 블루는 시리즈의 재미와 감성을 그대로 살리면서 최신 플레이 환경에 맞춰 구현한 작품"이라며 "오랜 시간 포트리스를 사랑해준 이용자들에게 새로운 재미와 추억을 전하겠다"고 말했다.

한편 블로믹스는 글로벌 유명 IP의 확보 및 게임 퍼블리싱, 크로스 플랫폼 서비스 운영을 전문으로 하는 게임 전문기업이다.

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