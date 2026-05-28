버드데이트, 뉴페이스 브라이트닝 마사지크림 50ml 출시

스킨케어 브랜드 버드데이트(BudDate)가 딥클렌징과 즉각적인 브라이트닝 효과를 동시에 구현한 신제품 '뉴페이스 브라이트닝 마사지 크림 50ml'를 출시하며 기능성 홈케어 시장 공략에 나선다고 밝혔다.

이번 신제품은 기존 대용량(140ml) 제품의 인기에 힘입어, 보다 간편한 '홈 에스테틱' 경험을 원하는 소비자들의 니즈를 반영해 휴대성을 높인 소용량 버전으로 기획되었다.

뉴페이스 브라이트닝 마사지 크림의 핵심은 '크림 투 오일(Cream-to-Oil)' 전환 포뮬라다. 피부에 도포 후 3~5분이 지나면 크림 제형이 오일로 변하며, 롤링 마사지를 통해 피지, 각질, 블랙헤드 등 피부 노폐물을 효과적으로 제거 가능하다.

딥클렌징부터 보습, 톤 개선까지 '올인원 케어'

강력한 세정력뿐만 아니라 보습과 브라이트닝 기능까지 고루 갖췄다. 3종 히알루론산을 함유한 특수 보습 포뮬라가 마사지 과정에서 피부에 영양을 공급해, 세안 후에도 당김 없는 촉촉함을 유지해 준다. 또한, 유자·얼룩파인애플·키위 등 브라이트닝 도움이 되는 식물성 성분을 포함했다.

민감성 피부도 안심… 안전성 강화

피부 자극에 민감한 소비자를 위해 안전성도 확보했다. 해당 제품은 피부과 테스트를 완료해 민감한 피부 타입의 소비자들도 안심하고 사용할 수 있도록 설계되었다.

버드데이트 관계자는 "이번 50ml 신제품 출시를 통해 딥클링 외에도 브라이트닝 등 멀티 기능성 스킨케어 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 전했다.