서울머천다이징컴퍼니, <빵빵 기차> IP 전개

서울머천다이징컴퍼니(SMC)는 유아 식품, 리빙·잡화, 교육 콘텐츠, 체험형 공간 등 다양한 카테고리로 <빵빵 기차> IP전개를 추진할 계획이다. 현재 국내 파트너사를 적극적으로 모집하고 있으며, 유아 시장에서 감성과 확장성을 갖춘 신규 IP로서의 가능성에 기대가 모인다.

경쾌한 소리와 함께 달려오는 '빵빵 기차(Pan Pan Train)'. 폭신하고 따끈한 빵과 덜컹덜컹 신나는 기차가 만난 이 그림책 IP는, 아이들이 가장 좋아하는 요소를 한데 모아 만들어진 따뜻한 이야기다.

이야기 속에서는 다양한 모양의 빵 속에 재료 친구들이 올라타 각기 다른 '빵빵 기차'가 되어 달린다. 단팥빵, 크림빵, 샌드위치, 카레빵, 야키소바빵 등 개성 넘치는 캐릭터들이 등장하며, 아이들은 자신이 좋아하는 맛과 캐릭터를 발견하는 즐거움을 경험하게 된다.

단순하면서도 리듬감 있는 스토리 구조는 영유아가 쉽게 이해할 수 있으며, 밝고 따뜻한 색감과 둥근 형태의 디자인은 안정감과 친근함을 동시에 전한다. 특히 '음식 × 기차'라는 조합은 직관적인 재미를 제공하는 동시에 콘텐츠 확장성 측면에서도 주목된다.

<빵빵 기차>는 일본 유아동 서적 전문 출판사 프뢰벨관(Froebel-kan)의 그림책을 기반으로 한 IP로, 병동 보육사로서 많은 아이들과 함께해온 고미 히로미 작가의 경험에서 출발했다. 아이들과 함께한 시간 속에서 얻은 따뜻한 시선이 이야기 전반에 자연스럽게 녹아 있다.

그림을 맡은 와타나베 아야 작가는 금방이라도 한입 베어 물고 싶은 듯한 빵의 질감과 포근한 분위기를 생생하게 그려낸다. 폭신하고 맛있어 보이는 비주얼은 아이들의 오감을 자극하며 몰입도를 높인다.