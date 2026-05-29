GS칼텍스, 에너지 취약계층 주거 환경 개선..난방비 절감 기대

에너지효율화 민관공동사업 봉사활동 모습/사진제공=GS칼텍스

GS(72,200원 ▼1,000 -1.37%)칼텍스는 한국에너지재단과 에너지 취약계층의 주거 환경 개선과 에너지 복지 향상을 위한 '2026년 GS칼텍스 에너지효율개선 민관공동사업(4차년도)'을 실시한다고 29일 밝혔다.

에너지효율개선 민관공동사업은 한국에너지재단의 국고보조금 사업인 '저소득층 에너지효율개선사업'에 GS칼텍스의 기탁금을 매칭해 지원 규모와 효과를 극대화한 대표적인 에너지 복지 민관 협력 모델이다.

GS칼텍스는 2023년 한국에너지재단과 협약 체결 이후 5년간 총 100억원을 기탁해 지원하고 있으며 올해로 4차년도를 맞이했다.

올해 사업은 전국 저소득층 1200가구와 사회복지시설 1개소를 대상으로 진행된다. 주요 지원 내용은 벽체·천장 단열 시공, 노후 창호 교체, 바닥 난방 배관 공사, 고효율 보일러 교체 등 주거 에너지 효율을 근본적으로 개선한다.

사업 신청은 관할 기초지자체(시·군·구)를 통해 가능하다. 한국에너지재단의 사업관리시스템을 통한 대상자 적격 확인 및 현장 조사를 거쳐 결정된다.

GS칼텍스 관계자는 "최근 중동 정세 불안으로 인한 원자재 및 에너지 가격 상승으로 주거비 부담이 커진 취약계층에게 이번 효율화 개선사업이 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 저소득층의 에너지 복지 향상은 물론 국가적인 에너지 절감 노력에 기여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.