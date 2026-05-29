삼성전자 HBM4E 샘플 조기 출하…차세대 메모리 시장 선점 '속도'

[서울=뉴시스] 삼성전자는 세계 최초로 차세대 AI 가속기의 핵심이 될 'HBM4E 12단' 샘플을 글로벌 고객사에 전격 공급했다고 29일 밝혔다. 사진은 삼성전자가 세계 최초로 출하한 HBM4E 12단 제품 모습. 1c D램과 4나노 로직 다이 적용으로 공정 안정성과 양산성을 동시에 확보했다. (사진=삼성전자 제공) 2026.05.29. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=류현주

삼성전자가 HBM4E(7세대 고대역폭메모리) 12단 샘플을 업계 최초로 글로벌 고객사에 공급하며 AI(인공지능) 메모리 시장 주도권 확보에 속도를 낸다. 당초 올해 중반으로 예정됐던 공급 계획보다 시기를 앞당기면서 차세대 HBM 시장 선점에 본격 나선 모습이다.

삼성전자는 HBM4E 12단 샘플을 글로벌 고객사에 공급했다고 29일 밝혔다. 전작인 HBM4가 최대 13Gbps(초당 기가비트)의 동작 속도를 구현했다면 HBM4E는 최대 16Gbps를 지원한다. 또 단일 스택 기준 초당 3.6TB(테라바이트) 대역폭을 제공해 LLM(대규모 언어모델)과 차세대 AI 시스템의 연산 속도를 한층 높였다. 용량 역시 전작 대비 30% 이상 늘린 48GB(기가바이트)를 구현했다. 향후 고객사의 서비스 환경에 맞춰 32GB(8단), 64GB(16단)까지 라인업을 확대한다는 계획이다.

업계에서는 삼성전자가 차세대 HBM의 개발 및 검증 속도를 당초 전망보다 빠르게 끌어올리고 있다고 평가한다. 삼성전자는 지난 1월 진행된 '2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜'에서 "올해 중반 HBM4E 표준 제품을 고객사에 샘플링(샘플 제공)할 예정"이라며 "HBM4E 코어다이 기반 커스텀(맞춤형) HBM 제품도 하반기 고객 일정에 맞춰 과제별로 웨이퍼 초도 투입을 전개할 계획"이라고 로드맵을 공개한 바 있다. 이번 공급으로 당초 계획보다 약 2~3개월가량 일정을 앞당긴 셈이다.

삼성전자는 지난 2월 업계 최초로 HBM4 양산 출하를 시작했다. 이번 HBM4E 12단 샘플 공급과 함께 HBM4 양산도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 알려졌다. HBM4E에는 전작에서 성능과 안정성이 검증된 1c(10나노급 6세대) 최선단 공정 D램과 자체 개발한 4나노 로직 다이가 적용됐다. 업계는 이를 기반으로 HBM4E 역시 안정적인 양산 체제를 구축할 수 있을 것으로 본다.

삼성전자는 HBM4E를 앞세워 차세대 AI 메모리 시장 전환을 주도한다는 전략이다. 생성형 AI와 AI 에이전트, 피지컬 AI 등으로 AI 산업이 빠르게 확장되면서 HBM은 AI 시대 핵심 인프라로 자리 잡고 있다. 특히 AI 시스템 경쟁이 단순 연산 성능을 넘어 '메모리 병목' 해소 경쟁으로 옮겨가면서 데이터를 얼마나 빠르게 처리·공급할 수 있는지가 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 삼성전자는 메모리와 파운드리(반도체 위탁생산), 패키징을 아우르는 종합반도체 기업의 강점을 바탕으로 고객 맞춤형 솔루션 제공을 강화할 계획이다.

증권가에서도 삼성전자의 HBM 성장 가능성에 주목하고 있다. 스위스 투자은행 UBS는 삼성전자의 공격적인 투자 확대를 반영해 2027년 HBM 출하량 전망치를 기존 대비 상향 조정했다. 주요 증권사들도 HBM4와 고부가 AI 메모리 공급 확대에 따라 삼성전자 메모리 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 전망한다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성전자의 올해 연간 영업이익 전망치는 349조7114억원에 달한다. 2027년 연간 영업이익 전망치는 445조32억원에 이를 것으로 추산된다.

업계 관계자는 "삼성전자는 업계 최대 수준의 생산능력과 투자 역량을 갖추고 있다"며 "HBM 수요 확대와 맞물려 차세대 AI 메모리 시장의 성장을 주도할 것"이라고 밝혔다.