롯데글로벌로지스, 보바스어린이재활센터에 3000만원 기부

롯데글로벌로지스가 보바스어린이재활센터 발전기부금 전달식에서 기념촬영을 했다./사진=롯데글로벌로지스

롯데글로벌로지스는 지난 28일 하남 보바스병원의 '보바스어린이재활센터'에 3000만원을 기부했다.

보바스어린이재활센터는 발달지연, 뇌병변, 희귀질환 등을 앓고 있는 아이들에게 개인별 맞춤형 치료를 제공하는 기관이다. 롯데글로벌로지스는 지난 2023년 첫 후원 이후 꾸준히 다양한 지원을 이어왔다.

이번 전달한 기부금은 롯데글로벌로지스 임직원이 매월 급여 일정 부분을 정기 기부하는 '급여 우수리 기금'으로 조성해 의미를 더했다. 기부금은 어린이들이 더욱 안정적인 환경에서 재활치료를 받을 수 있도록 치료 환경 개선과 장비 보완, 재활 프로그램 운영비 등에 활용될 예정이다.

롯데글로벌로지스는 지난 4월 진행한 '중고 장난감 나눔' 활동으로 마련한 장난감도 어린이들에게 선물했다. 또 롯데글로벌로지스 근로자위원들은 어린이재활센터 환경 개선 봉사를 진행하기도 했다.

롯데글로벌로지스 관계자는 "이번 지원으로 아이들이 재활 과정에서 겪는 어려움을 조금이나마 덜기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 취약계층을 위한 실질적인 지원을 확대하고 지속 가능한 사회공헌을 실천하겠다"고 말했다.