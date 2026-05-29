KAI, 전략사령부와 미래전 대응 협약…"AI·무인체계 공동 발굴"

최종원(왼쪽) KAI 전략본부장과 박재열 전략사령관 중장이 29일 상호 전략적 파트너십 구축 및 업무협력 강화를 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다./사진=KAI

한국항공우주산업(KAI)는 전략사령부와 상호 전략적 파트너십 구축 및 업무협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 급변하는 미래 안보환경 속에서 인공지능(AI), 우주, 무인체계 등 첨단 기술 기반의 미래 전력 발전 방향을 공동 모색하고, 전략적 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 우주·사이버·전자전 등 미래전 영역까지 작전 개념이 확대되며 항공우주와 방산 역량과 첨단 기술 기반의 전략자산 확보의 중요성은 더욱 커지고 있다.

양 기관은 이번 협약을 통해 △상호 관심 분야 정보 및 정책 공유 △정례 전문가 세미나 및 토론회 개최 △인적 교류 확대 △미래 전장환경에 필요한 첨단 전력소요 공동 발굴 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 계획이다.

국내 유일의 우주·항공 체계종합업체인 KAI는 지난 3월 KF-21 양산 1호기 출고를 계기로 한국형 차세대 공중전 체계 구축에 속도를 내고 있다. KF-21은 향후 단순 유인 전투기 개념을 넘어 AI 기반 무인기, 저궤도 위성, 첨단 센서를 하나의 네트워크로 연결하는 미래 공중전투체계의 중심 플랫폼으로 진화할 전망이다.

KAI는 이를 위해 2023년부터 AI 파일럿 '카일럿(K-AILOT)' 개발에 착수했다. AI·빅데이터·자율제어 기술을 기반으로 유·무인 복합전투체계(MUM-T)와 차세대공중전투체계(NACS) 구축에 필요한 핵심 기술 개발을 선도하고 있다. 또 다목적 무인기, 저궤도 위성 연계 체계, 자율임무 수행 기술 등 미래 전장 역량 확보에도 집중하고 있다. 이는 미래 전장에서 유인 전투기의 생존성과 작전 효율성을 극대화하고, 전략사령부가 요구하는 감시·정찰·타격·지휘통제 능력을 고도화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

KAI는 최근 '원 팀 코리아'(One Team Korea)를 기치로 국내 방산업체와 정부·군·연구기관 간 협력을 확대하며 대한민국 방산 생태계 경쟁력 강화에도 적극 나서고 있다. 이번 전략사령부와의 협력 역시 민·군 기술협력 확대와 미래 첨단 무기체계 발전의 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

최종원 KAI 전략본부장은 "이번 전략사령부와의 협약은 대한민국 미래 전략전력 발전을 위한 의미 있는 출발점"이라며 "회사가 축적해 온 항공우주 기술과 미래 전장 대응 경험을 적극 공유해 우리 군이 미래 전장에서 승리할 수 있는 능력을 신속히 확보하도록 지원하겠다"고 말했다.