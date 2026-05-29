볼보자동차코리아, '보증 연장 프로그램' 시행…얼리버드 가입 이벤트도

볼보자동차코리아는 '볼보 보증 연장 프로그램' 시작을 기념해 6월 30일까지 전국 공식 서비스 센터에서 '얼리버드 가입 이벤트'를 실시한다고 29일 밝혔다.

볼보 보증 연장 프로그램은 차별화된 프리미엄 차량 케어 프로그램이다. 구체적으로 △제조상 결함에 대한 핵심 파워트레인 부품 보장 △차량 매각 시 잔여 보증 기간 100% 승계 △볼보자동차코리아 전국 공식 서비스센터 이용 등으로 구성됐다. 순수 전기차뿐 아니라 마일드 하이브리드(MHEV), 플러그인 하이브리드(PHEV) 등 차량 라인업별 특성과 고객의 주행 패턴에 맞춰 최적의 옵션을 선택할 수 있도록 프로그램 가격을 책정했다.

얼리버드 가입 이벤트는 프로그램 시작을 기념하고, 더 많은 고객에게 혜택을 제공하기 위해 기획했다. 이벤트 기간에 가까운 볼보 공식 서비스센터를 방문해 볼보 보증 연장 프로그램에 가입하면 별도의 신청 없이 자동으로 응모된다.

그랜드 프라이즈(Grand Prize) 당첨자 1명에게는 제주도 비즈니스 왕복 항공권과 호텔 2박 숙박권 패키지(2인 기준)를 증정한다. 세컨드 프라이즈(Second Prize) 당첨자 10명에게는 볼보의 라이프스타일을 담은 프리미엄 아이템 '픽 바이 볼보' 여행용 캐리어를 제공한다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "이번 새롭게 시작한 '볼보 보증 연장 프로그램'은 고객이 볼보자동차를 소유하는 전 과정에서 더 오랜 기간 차량을 안심하고 운행할 수 있도록 기획했다"며 "아울러 얼리버드 이벤트를 통해 풍성한 혜택과 볼보만의 차별화된 서비스를 직접 경험해 보길 바란다"고 말했다.