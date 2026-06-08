BYD코리아, 대구 서비스센터 확장 이전…영남권 AS망 고도화

BYD Auto 대구 서비스센터 전경. /사진제공=BYD코리아

BYD코리아가 'BYD Auto 대구 서비스센터'를 확장 이전한다고 8일 밝혔다. 정비 설비를 대폭 강화하면서 영남 지역 전기차 AS(애프터세일즈 서비스) 경쟁력 제고에 나섰다.

BYD Auto 대구 서비스센터는 지난해 1월 BYD코리아 승용 부문 출범 당시 문을 연 지점이다. 국내 고객 만족도와 신뢰 확보의 의미를 담아 선제적으로 구축한 초기 AS 거점 가운데 하나다. 개소 약 1년 5개월 만에 이뤄진 이번 확장 이전은 초기 운영 경험을 토대로 사후 서비스 역량을 대폭 강화하는 과정의 일환이다.

BYD코리아의 공식 딜러사인 지엔비 모빌리티는 국내 BYD 차량 보급 속도에 맞춰 AS 수요도 가파르게 증가하고 있다는 판단 아래 이에 적극적으로 대응하고 지역 내 핵심 네트워크를 고도화하기 위해 확장 이전을 결정했다.

새롭게 문을 연 BYD Auto 대구 서비스센터는 전기차 특화 원스톱 서비스의 완성도 극대화에 초점을 맞췄다. 연면적 약 971㎡ 규모의 대형 거점이다. 워크샵 내 최대 5대를 동시에 정비할 수 있는 워크베이를 배치했다. 고난도 정비 기술이 요구되는 배터리 전용 공간 또한 별도로 구축했다. 여기에 고객 동선을 효율화하고 작업 집중도를 높이기 위해 고객 접수 공간, 서비스 리셉션, 대형 부품창고를 유기적으로 연결했다. 복층 구조 설계를 통해 2층에는 프리미엄 고객 라운지와 사무공간을 마련해 고객이 편안한 환경에서 정비 과정을 안심하고 지켜볼 수 있도록 했다.

BYD Auto 대구 서비스센터는 대구 중심가를 비롯해 대구-부산고속도로, 경부고속도로 등 주요 간선도로망과 나들목(IC)과 인접해 경산, 영천, 포항 등 경북 내륙과 동해안 생활권과의 광역 연결성이 대폭 향상된 것이 특징이다. 특히 지난 4월 오픈한 BYD Auto 포항 서비스센터와 연계해 포항·경주·영덕·울진을 잇는 포항 거점과 대구 거점을 연결해 대구·경북 통합 AS 벨트를 완성한다는 방침이다.

지엔비 모빌리티 관계자는 "기존 거점에서의 운영 경험을 발판 삼아 이번 확장 이전을 추진했다"며 "단순한 차량 수리 공간을 넘어 고객의 안전과 신뢰를 책임지는 공간을 완성했다"고 말했다. 이어 "차 한 대 한 대를 가족의 차량처럼 생각하는 마음으로 대구·경북을 대표하는 서비스 거점으로 자리 잡을 수 있도록 임직원 모두가 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.