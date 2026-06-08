아우디 코리아, '여름철 서비스 캠페인'…타이어·엔진 등 무상점검

/사진= 아우디코리아 제공

아우디 코리아가 다음달 4일까지 전국 아우디 공식 서비스센터에서 '2026 여름철 서비스 캠페인'을 실시한다고 8일 밝혔다.

아우디 코리아는 여름 시즌을 앞두고 고객의 안전하고 쾌적한 드라이빙 경험을 위해 이번 캠페인을 마련했다. 캠페인 기간 내 서비스센터에 입고되는 모든 아우디 차량과 중고차 구매 후 처음으로 공식 서비스센터를 방문하는 고객을 대상으로 진행된다.

캠페인 기간 중 서비스센터를 방문한 고객은 타이어, 엔진, 에어컨, 냉각장치 등 총 13가지 여름철 필수 항목에 대해 전문 테크니션의 무상 점검 서비스를 받을 수 있다. 서비스 연장 패키지(ESP) 및 보증 연장 플러스(EWP) 구매 고객을 대상으로 한 부가 혜택과 일부 아우디 정품 액세서리 특별 혜택도 제공된다.

중고차 구매 후 처음으로 아우디 공식 서비스센터를 방문하는 고객에게는 웰컴 패키지가 제공되며 아우디 인증 중고차 (AAP) 고객을 위한 추가 혜택도 있다.

아우디 코리아는 고객의 차량 유지 주기와 필요에 맞춘 다양한 구성의 서비스 연장 패키지도 함께 운영한다. 패키지별 세부 구성·적용 조건은 전국 아우디 공식 서비스센터 또는 아우디 고객지원 센터에서 확인할 수 있다.

'2026 아우디 여름철 서비스 캠페인' 사전 예약은 '마이아우디월드' 애플리케이션과 아우디 코리아 공식 홈페이지 내 서비스 예약 페이지에서 가능하다. 사전 예약 시 보다 신속하고 편리하게 점검 서비스를 이용할 수 있다.

아우디 코리아는 "이번 캠페인을 비롯해 구매부터 이후의 차량 관리 경험까지 아우르는 다양한 프로그램을 통해 고객과의 신뢰를 더욱 공고히 하며 프리미엄 모빌리티 경험을 제공하기 위해 노력해 나갈 계획"이라고 말했다.