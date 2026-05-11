실적·주가 다 잡은 KT&G…美 대형투자사 캐피탈그룹도 '베팅'

美 큰손 자금 들어오는 KT&G/그래픽=이지혜

미국 대형 자산운용사들의 뭉칫돈이 KT&G(179,800원 ▼9,200 -4.87%)로 향하고 있다. 글로벌 사업 성장과 적극적인 주주환원 정책, 신사업에 대한 연착륙 기대감 등이 맞물리면서 해외 기관투자자들의 관심이 커지는 모습이다.

11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 미국 자산운용사 캐피탈그룹의 자회사 캐피탈 리서치 앤 매니지먼트 컴퍼니는 지난 8일 KT&G 지분 5.61%를 보유했다고 공시했다. 캐피탈그룹은 운용자산 규모 기준 세계 5위권 수준의 자산운용사로 장기 가치투자 성향이 강한 투자사로 꼽힌다.

앞서 지난 1월에는 세계 최대 자산운용사 블랙록이 KT&G 지분 5.01%를 신규 취득했다. 이처럼 글로벌 대형 자산운용사들이 잇따라 지분을 사들이면서 시장에서는 KT&G의 기업가치 상향 가능성에 주목하는 분위기가 감지된다.

해외 투자자들이 KT&G를 주목하는 건 실적 성장세가 뚜렷하기 때문이다. 올해 1분기 연결 기준 매출액 1조7036억원, 영업이익 3645억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 대비 각각 14.3%, 27.6% 증가한 수준이다.

특히 해외 담배 사업 성장세가 두드러졌다. 올해 1분기 해외 궐련 매출은 5596억원으로 지난해 1분기 대비 24.6% 증가했고 영업이익은 56.1% 급증했다. KT&G는 판매량·매출·영업이익이 동시에 증가하는 '트리플 성장'을 기록했다고 설명했다.

KT&G, 최근 3개년 1분기 실적 추이, 담배사업 매출 해외 비중 추이/그래픽=윤선정

아시아태평양·유라시아 등 주요 권역에서 판매량이 고르게 늘어난 데다 판매단가 인상 효과까지 더해지면서 담배 사업 매출의 해외 비중은 57%를 돌파했다. 카자흐스탄에 이어 올해는 인도네시아 신공장이 본격적으로 가동된다. 국내 담배 시장의 정체를 해외 밸류체인 확대를 바탕으로 돌파하고 있다.

실적 고공행진과 함께 주가 흐름도 강세다. KT&G 주가는 최근 1년 사이 11만원대에서 18만원대까지 오르며 60% 이상 상승했다. 방경만 사장을 비롯한 경영진과 이사회가 직접 해외 NDR(기업설명회)에 직접 나서고 있다는 점이 글로벌 투자자 유입에 영향을 준 것으로 평가된다.

주주환원 확대와 정책의 일관성 또한 투자 매력을 높이는 요소다. KT&G는 자사주 소각을 약속한 지 한 달 만에 보유 자기주식 1086만6189주(약 1조8516억원)를 지난달 전량 소각했다. 2027년까지 약속한 소각 목표치를 일찌감치 초과 달성하면서 하반기에는 배당 강화 중심의 새로운 주주환원 정책을 발표할 예정이다.

장기적인 성장 기대감을 키우는 차세대 담배(NGP) 신사업은 순항하고 있다. 올해 1분기 NGP 사업 매출은 2410억원으로 전년 동기 대비 51.5% 증가했고 해외 스틱 매출 수량은 2000만개 늘었다. KT&G는 올해 안에 '릴 하이브리드'와 '릴 에이블' 시리즈의 글로벌 시장 독자 진출도 추진할 계획이다.

미국 담배기업 알트리아와의 협업 행보도 눈에 띈다. 지난해 북유럽 니코틴파우치 회사 ASF 인수에 이어서 올해는 뉴트리션 사업을 계획 중이다. 전담 조직 '뉴트리션 센터'를 신설했고 앞으로 홍삼 원료 기반 건강기능식품 글로벌 B2B(기업간거래) 사업을 미국 시장부터 단계적으로 추진할 예정이다.