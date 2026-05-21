아워홈 사회공헌 '온더고타임', 서울 종로 선덕원에서 야외 바비큐 파티

아워홈이 서울 종로 선덕원을 찾아 이곳에서 생활하는 아이들과 야외 바비큐 파티 '온더고타임'을 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 아워홈의 사회공헌사업 '온더고 프로젝트' 일환으로 지난 3월 서울 강서구 지온보육원에 이어 두 번째 활동이다.

'온더고 프로젝트'는 보호자가 없거나 저소득 가정의 아동·청소년을 대상으로 영양가 높은 특별한 한 끼를 제공하는 아워홈의 대표적인 사회공헌활동이다. 가정간편식 브랜드 '온더고'의 이름을 차용해 '온기는 더하고 고민은 나누는 맛있는 시간'이라는 특별한 의미를 담았다.

지난 19일 서울 종로구에 위치한 아동양육시설 선덕원에서 진행된 이번 행사에선 아워홈 셰프가 △숯불에 구운 비프 안심 채소 꼬치 △그릴드 목살 양념구이 △소시지 꼬치 그릴드 치킨 △DIY 또띠아 △마라로제떡볶이 △고기 볶음밥 △꼬치어묵 △마시멜로와 벤슨 아이스크림 등이 제공됐다.

선덕원에는 돌봄이 필요한 30여 명의 여자 초중고생들이 함께 생활하고 있다. 아이들이 실제 바비큐 파티에 온 듯한 기분을 느낄 수 있도록 공간 구성부터 메뉴, 체험 프로그램까지 캠핑 콘셉트에 맞춰 세심하게 준비했다. 원형 화로를 중심으로 캠핑 테이블과 의자, 조명 등 캠핑 소품을 배치해 편안하면서도 활기찬 느낌을 더했다.

현장에는 아이들이 함께 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련됐다. 아워홈 임직원과 함께 숯불에 마시멜로를 구워 먹고, 텐트 포토존에서 즉석 사진을 찍으며 특별한 추억을 남겼다. 이날 행사에는 아워홈 임직원 봉사단 20여 명이 참여했다.

아워홈 관계자는 "선덕원 아이들에게 특별한 한 끼와 즐거운 추억을 선사했다"며 "앞으로도 온더고 프로젝트를 통해 사회 곳곳에 많은 온기를 전할 것"이라고 말했다.