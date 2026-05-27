BBQ, 베트남 호찌민에 매장 오픈…북부 이어 남부까지 거점 확대

제너시스BBQ가 베트남 호찌민시 푸뉴언(Phú Nhuận) 지역의 대표 상권인 판실롱(Phan Xích Long) 거리에 'BBQ 판실롱점'을 오픈했다. /사진제공=제너시스BBQ

제너시스BBQ가 베트남 호찌민시 푸뉴언(Phú Nhuận) 지역의 대표 상권인 판실롱(Phan Xích Long) 거리에 'BBQ 판실롱점'을 오픈했다고 27일 밝혔다.

호찌민은 베트남 최대 경제도시로 유통·외식·프랜차이즈 산업이 가장 활발한 지역이다. 젊은 인구 비중이 높고 외식·배달 문화가 빠르게 성장하면서 글로벌 F&B(식음료) 브랜드와 해외 프랜차이즈들의 주요 진출 거점 역할을 한다.

이번에 오픈한 'BBQ 판실롱점'은 약 317㎡(약 96평) 규모에 94석을 갖춘 CDR(Casual Dining Restaurant) 형태의 매장이다. 트렌드에 민감한 '핫플레이스' 상권으로 꼽히는 판실롱 거리의 중심에서 현지 중산층과 젊은 소비층·가족 단위 고객 유입을 겨냥했다.

BBQ 판실롱점은 골든프라이드치킨과 시크릿소스치킨(양념치킨), 소이갈릭스 등 대표 치킨 메뉴를 비롯해 떡볶이·김치볶음밥·돌솥비빔밥·소떡소떡·치즈볼 등 다양한 K-푸드를 함께 선보인다. 현지 소비자들은 다양한 한국 식문화를 경험할 수 있다.

BBQ는 하노이를 시작으로 북부권에서 40여개의 매장을 운영한 경험을 바탕으로 남부 핵심 도시인 호찌민까지 진출하면서 베트남을 넘어 동남아 시장 확대에도 속도를 낼 계획이다.