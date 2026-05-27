아이디어스, 롯데웰푸드 제과 굿즈 출시

백패커(대표 김동환)가 운영하는 핸드메이드 커머스 플랫폼 아이디어스가 롯데웰푸드와 협업해 제과 브랜드 IP를 활용한 핸드메이드 굿즈를 선보인다.

이번 기획전은 꼬깔콘, 몽쉘, 말랑카우, 칸쵸 등 롯데웰푸드 대표 제과 브랜드를 핸드메이드 작품으로 재해석한 것이 특징이다. 사전 공모에는 총 147건의 아이디어가 접수됐으며, 최종 선정된 9명의 작가가 약 10종의 작품을 순차적으로 출시할 예정이다.

출시 상품은 꼬깔콘 쉐이커 키링, 롯데친구들 키캡, 몽쉘·말랑카우 DIY 키트, 니치 향수 한정판, 슈즈참 등으로 구성됐다. 향후 파우치와 북커버, 가나 괄사 등 추가 상품군도 검토 중이다.

아이디어스는 이번 협업을 통해 개별 작가들이 브랜드와 협업하기 어려운 구조적 한계를 보완하고, 작품 기획부터 개발·출시까지 전 과정을 지원하는 플랫폼 역할을 강화한다는 계획이다.

참여 작가에게는 광고 포인트와 전용 기획전 노출, SNS 홍보 등 다양한 마케팅 지원도 제공된다. 이와 함께 멤버십 할인과 구매 쿠폰 등 소비자 대상 프로모션도 함께 운영한다.

아이디어스 관계자는 "브랜드 IP와 핸드메이드 창작이 결합된 새로운 협업 사례"라며 "작가와 소비자가 함께 차별화된 창작 경험을 누릴 수 있는 구조를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.