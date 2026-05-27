노보텔 수원, 여름 호캉스·아시안 미식 프로모션 선봬

/사진제공=노보텔 앰배서더 수원

노보텔 앰배서더 수원이 여름 시즌을 맞아 객실 패키지와 아시안 미식 프로모션을 선보인다.

호텔은 오는 6월부터 8월까지 친환경 혜택을 더한 '썸머 리메니티 패키지'를 운영한다. 슈페리어 객실 1박과 성인 2인 조식이 포함되며, 17세 미만 자녀 동반 시 최대 2인까지 무료 조식 혜택을 제공한다.

패키지 이용 고객에게는 업사이클링 칫솔과 삼베 샤워 타월 등으로 구성된 친환경 어메니티 세트도 증정한다. 성인 투숙객은 피트니스 시설 이용도 가능하다.

뷔페 레스토랑 '더스퀘어'에서는 6월 1일부터 7월 31일까지 '테이스트 오브 아시아' 프로모션을 진행한다. 팟타이, 푸팟퐁 커리, 페퍼 크랩, 나시고랭 등 아시아 대표 메뉴를 비롯해 쌀국수, 차돌짬뽕, 월남쌈 등 다양한 요리를 선보인다.

이와 함께 호텔 로비바에서는 망고빙수와 파르페를 즐길 수 있는 '썸머 딜라이트' 프로모션도 함께 운영 중이다.

노보텔 앰배서더 수원 관계자는 "도심 속 휴식과 아시아 미식을 함께 경험할 수 있도록 여름 프로모션을 준비했다"며 "가족과 연인 고객들이 특별한 여름 추억을 만들길 바란다"고 말했다.