티쁠쁠, 무압박 노브라 티셔츠 브랜드 론칭

패션 디렉터 출신 이윤수가 여성들을 위한 무압박 노브라 티셔츠 브랜드 '티쁠쁠(T++)'을 오는 6월 1일 공식 론칭한다.

티쁠쁠은 유방암 투병 경험을 바탕으로 탄생한 브랜드로, 브라의 압박감 없이 보다 자유롭고 편안한 일상을 제안하는 데 초점을 맞췄다.

25년 이상 국내외 패션 매거진에서 활동한 이윤수 브랜드 디렉터는 기존 노브라 티셔츠가 속옷이나 운동복 스타일에 머무르는 경우가 많았던 점에 주목해 편안함과 디자인을 동시에 갖춘 제품 개발에 나섰다고 설명했다.

제품은 여름철에도 부담 없이 착용할 수 있도록 가볍고 통기성 높은 소재를 적용했으며, 감각적인 컬러 조합과 실루엣 중심 디자인으로 티셔츠 한 장만으로 스타일링이 가능하도록 구성했다.

또한 티셔츠와 스웨트 셔츠 안쪽에는 브래지어 형태의 프린트를 더해 노브라 스타일이 익숙하지 않은 소비자들의 심리적 부담을 줄였다.

이윤수 디렉터는 "편하다는 이유만으로 예쁘지 않은 옷을 입고 싶지는 않았다"며 "여성들이 자신의 몸을 보다 편안하게 받아들이고 사랑할 수 있는 브랜드가 되길 바란다"고 말했다.

티쁠쁠은 브랜드 론칭을 기념해 오는 6월 8일부터 9일까지 서울 북촌 한옥 공간 '숨옥'에서 팝업 스토어를 운영할 예정이다.