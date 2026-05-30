마인드브릿지, 길어진 여름 겨냥한 '에어쿨' 라인 주목

TBH글로벌(대표 우종완)이 전개하는 워케이션 라이프스타일 브랜드 마인드브릿지가 여름 기능성 라인 '에어쿨(AIR COOL)'을 앞세워 장기화되는 무더위 시즌 공략에 나섰다.

에어쿨 라인은 폭염과 높은 습도가 일상화된 여름철 환경에 맞춰 시원한 착용감과 단정한 스타일을 동시에 구현한 기능성 의류 라인이다. 티셔츠와 셔츠, 팬츠, 하프팬츠, 데님 등 다양한 아이템으로 구성돼 비즈니스 캐주얼은 물론 일상복으로도 활용할 수 있도록 설계됐다.

제품에는 시어서커와 에어홀 구조 원단을 적용해 통기성을 높였으며, 쿨맥스와 에어로쿨 소재를 활용해 땀을 빠르게 흡수·건조시키는 기능을 강화했다. 여기에 소로나 쿨터치 소재를 더해 부드러운 촉감과 자연스러운 신축성을 구현하며 여름철 활동성을 높였다.

마인드브릿지는 최근 기후 변화로 여름이 길어지면서 기능성과 스타일을 동시에 고려하는 소비자 수요가 확대되고 있는 점에 주목하고 있다. 이에 따라 기능성 소재 적용 범위를 지속적으로 넓히고 제품군도 다변화하며 여름 대표 라인으로 육성하고 있다.

브랜드 관계자는 "무더운 날씨에도 단정한 스타일을 유지하면서 쾌적하게 착용할 수 있는 제품에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "에어쿨은 기능성과 실용성을 바탕으로 직장인의 일상에 최적화된 여름웨어로 자리매김하고 있다"고 말했다.

한편 마인드브릿지는 앞으로도 기능성 소재 개발과 디자인 고도화를 통해 변화하는 계절 환경과 소비자 라이프스타일에 대응하는 제품 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.