인스파이어, 여름 미식 콘텐츠 확대… 실내형 K-푸드 축제도 인기

/사진제공=인스파이어 엔터테인먼트 리조트

인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 여름철을 맞아 다양한 식음(F&B) 콘텐츠를 선보이며 여름 휴가객 공략에 나선다.

인스파이어는 계절 식재료를 활용한 여름 한정 메뉴와 보양식을 새롭게 선보이는 한편, 실내형 K-푸드 페스티벌 '오로라 나이트 마켓'을 통해 차별화된 미식 경험을 제공할 계획이다.

뷔페 레스토랑 '셰프스 키친'은 태국식 똠양 쌀국수와 중국식 냉면, 초당옥수수 국수 등 계절 메뉴를 선보인다.

중식 레스토랑 '홍반'은 북경오리와 광동식 배 닭고기 대추탕 등을 포함한 여름 보양 세트를 마련했으며, 일식 레스토랑 '미나기'는 우나기 가바야키와 계절 사시미 등을 담은 여름 한정 디너 코스를 운영한다.

'가든 팜 카페'는 다양한 육류와 신선한 채소를 취향에 맞게 조합할 수 있는 지중해 스타일 샐러드 바를 선보인다. 여름 시즌 메뉴는 6월 1일부터 8월 31일까지 운영된다.

인스파이어의 대표 콘텐츠로 자리 잡은 '오로라 나이트 마켓'은 매주 토요일 오후 8시부터 자정까지 운영된다. 숯불 꼬치구이와 전통 전 요리, 순대, 육회, 닭강정 등 다양한 먹거리를 선보이며 국내외 방문객들의 호응을 얻고 있다.

또한 '오로라 바' 라이브 공연과 대형 미디어 아트가 어우러져 먹거리와 볼거리를 함께 제공한다.

인스파이어 관계자는 "건강과 미식을 동시에 즐길 수 있는 여름 콘텐츠를 강화했다"며 "실내 복합 리조트에서 휴식과 엔터테인먼트를 함께 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.