"침대보러 갔다가 홈카페에 빠졌죠"...에이스침대, 신혼테리어에 진심

에이스침대는 신혼 트렌드 변화를 반영해 예비부부들의 합리적이고 편리한 혼수 준비를 돕기 위한 맞춤형 멤버십 프로그램 '에이스 웨딩멤버스'를 운영하고 있다고 1일 밝혔다.

에이스침대는 침대와 침구류 중심이었던 혜택 범위를 이사, 가구, 리빙, 반려동물 용품 등 신혼 라이프스타일 전반으로 확대했다. 현재 에이스 웨딩멤버스는 예비부부 사이에서 '신혼테리어(신혼+인테리어)' 필수 코스로 불린다. 필수 혼수인 신혼 침대를 준비하면서 다른 품목까지 한 번에 살펴볼 수 있고, 가입만으로도 제휴사 혜택을 받을 수 있기 때문이다.

올해 에이스 웨딩멤버스는 '프리미엄 홈 리빙'을 테마로 럭셔리 리빙·라이프스타일 브랜드와 제휴를 확대했다. 침대 관련 품목을 넘어 홈카페, 다이닝, 홈 프래그런스 등 다양한 영역의 취향템을 엄선해 신혼부부를 위한 고감도 라이프스타일 큐레이션을 선보인다.

웨딩멤버스 회원에겐 제휴사 혜택은 물론 에이스침대 구매 혜택도 제공된다. 제품 구매 금액대(침대, 룸세트, 슬립케어 합산 금액 기준)에 따라 신혼여행에서 활용하기 좋은 고급 캐리어를 사은품으로 준다. 특히 800만원 이상 구매 시에는 미니캐리어와 24인치 캐리어를 함께 증정한다.

에이스침대 관계자는 "신혼부부들은 단순히 제품을 구매하는 데 그치지 않고 자신의 취향과 라이프스타일에 맞는 공간을 꾸미는 데 높은 관심을 보이고 있다"며 "신혼 생활 전반에 도움이 되는 라이프스타일 혜택을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.