롯데하이마트, 에어컨·냉방가전 최저가 수준 할인 행사 진행

롯데하이마트가 오는 6월 한달간 '올여름 가장 시원한 혜택, 하이라이트 세일'을 진행한다. 여름 무더위를 대비해 최근 수요가 높아지고 있는 에어컨, 선풍기 등 냉방가전을 비롯해 64개 '슈퍼 히어로' 행사상품을 인터넷 최저가 수준에 제공하고, 에어컨과 청소 서비스 동시구매 할인 혜택, 해외 브랜드 신상품 할인 등 다양한 혜택을 마련했다. /사진=롯데하이마트.

롯데하이마트가 6월 한 달간 '하이라이트 세일'을 열고 여름철 수요가 높은 냉방가전을 중심으로 다양한 혜택을 선보인다. 에어컨과 선풍기, 냉장고, TV 등 총 64개 '슈퍼 히어로' 행사 상품을 인터넷 최저가 수준으로 판매하며 에어컨 청소 서비스 연계 할인과 해외 가전 브랜드 특별 프로모션도 마련했다.

이번 행사에서 가장 주목받는 '슈퍼 히어로' 상품은 전달보다 약 3배 확대된 64종으로 구성됐다. 삼성전자와 LG전자의 투인원(2in1) 에어컨을 비롯해 마이디어 벽걸이 에어컨, 버뮤다 선풍기, 삼성전자 냉장고, 대우써머스 TV, 쿠쿠 청소기 등 다양한 인기 가전을 특가로 판매한다.

에어컨과 청소 서비스를 함께 구매할 경우 추가 혜택도 제공한다. 최근 에어컨 청소 서비스 수요가 급증한 점을 반영해 행사 대상 에어컨 구매 고객에게 청소 서비스를 최대 50% 할인된 가격에 제공한다. 실제 롯데하이마트의 5월 에어컨 청소 서비스 매출은 전년 동기 대비 약 70% 증가한 것으로 나타났다.

해외 가전 브랜드를 대상으로 한 단독 프로모션도 강화했다. TCL은 기존 TV 중심 판매에서 냉장고와 에어컨까지 품목을 확대하고 신제품 출시를 기념한 특가 행사를 진행한다. 냉장고·TV·에어컨 가운데 2개 품목 이상 구매 시 최대 15만원 추가 할인 혜택을 제공하며, 대형 TV와 사운드바 동시 구매 고객에게도 추가 할인을 지원한다.

마이디어 역시 냉장고와 세탁건조기 신제품 출시를 기념해 할인 혜택을 마련했다. 에어컨, 냉장고, 세탁건조기 등 주요 제품을 특가에 선보이며, 신제품 구매 고객에게는 선착순 사은품 증정과 함께 복수 품목 구매 시 최대 14만원 상당의 추가 할인 혜택을 제공한다.

롯데하이마트는 본격적인 무더위를 앞두고 냉방가전 수요가 늘어나는 시기에 맞춰 가격 경쟁력을 강화하고, 에어컨 설치·청소 등 연계 서비스 혜택까지 확대해 고객 만족도를 높인다는 계획이다.