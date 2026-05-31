6·3 지선 사전투표율 23.51% 역대 최고…李대통령 "투표 포기, 권력남용에 기회"

(과천=뉴스1) 박지혜 기자 = 31일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 선거종합상황실에 사전투표 현황이 표시되고 있다. 6·3 지방선거 사전투표율은 지방선거 기준 역대 최고치인 23.51%를 기록했다. 2026.5.31/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(과천=뉴스1) 박지혜 기자

6·3 전국동시지방선거 사전투표율이 23% 선을 넘어섰다. 지방선거 기준 사상 최고치다. 이러한 사전투표율이 본 투표율 오름세로 이어질지 관심이 쏠린다. 여야는 높은 사전투표율이 자신들에게 유리하게 작용할 것이라며 엇갈린 해석을 내놓았다.

31일 중앙선거관리위원회에 따르면 지난 29일부터 전날 오후 6시까지 전국 유권자 4464만9908명 중 1049만8411명이 투표에 참여했다. 투표율은 23.51%다. 2022년 6월 치러진 제8회 지방선거의 같은 시간 투표율(20.62%)보다 2.89%P(포인트) 높다. 역대 지방선거 사전투표율 가운데 가장 높은 수치다.

이번 지방선거의 지역별 사전투표율은 전남이 38.95%로 가장 높다. 이어 전북(35.05%)과 광주(27.83%), 강원(27.05%) 등 순이었다. 대구는 18.65%로 전국에서 가장 낮았다. 수도권 투표율은 서울 23.84%, 인천 21.62%, 경기 20.96%였다.

국회의원 재·보궐선거의 최종 사전투표율은 24.12%로 집계됐다. 선거구 지역의 유권자 226만7121명 중 54만6757명이 참여했다. 재·보궐선거구 가운데 전북 군산·김제·부안을 지역의 사전투표율이 42.6%를 기록하며 가장 높았다. 여야 후보들 간 다자구도를 형성하며 여론의 관심이 큰 부산 북구갑 지역은 약 25.6%, 평택을 지역은 약 18.4%로 나타났다. 대구 달성군은 17.6%로 가장 낮은 투표율을 보였다.

여야는 역대 최고치를 기록한 사전투표율을 두고 자신들에게 유리한 해석을 내놓았다. 강준현 민주당 수석대변인은 "그동안 지선, 대선, 총선 과정을 보면 사전투표율이 높을수록 민주당이 고무적이었다고 생각한다"고 멀했다. 반면 박성훈 국민의힘 선대위 공보단장은 "이재명 정부의 독선과 오만을 심판하겠다는 유권자들, 내 집과 재산을 지키려는 유권자들이 투표장에서 분노를 표시하고 있다고 생각한다"고 밝혔다.

이재명 대통령은 이날 SNS(소셜미디어) X(엑스·옛 트위터)를 통해 투표 참여를 독려했다. 이 대통령은 '정치 무관심의 대가는 최악의 저질들에게 지배당하는 것'이라는 플라톤의 말을 인용하며 "투표의 힘은 생각보다 강하다. 선출된 공직자가 어떤 마음과 자세로 어떻게 하느냐에 따라 세상은 지옥이 될 수도 천국이 될 수도 있다"고 적었다.

한편 이번 지방선거와 재·보궐선거 본투표는 6월3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 사전투표와 달리 유권자는 주민등록지를 기준으로 지정된 투표소에서 투표해야 한다. 역대 지방선거 최종 투표율 최고치는 1995년 제1회 전국동시지방선거의 68.4%다. 이어 2018년 제7회 지방선거가 60.2%를 기록했다. 이번 지방선거 사전투표율이 지방선거 기준 역대 최고치를 기록한 만큼, 본투표까지 합산한 최종 투표율이 역대 최고 수준에 근접할지도 주목된다.