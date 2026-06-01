"언제 어디서나 간편하게 즐기는 달콤함!"...동서식품, 포스트 오레오오즈바 출시

동서식품이 인기 초코 시리얼 '포스트 오레오오즈'를 바(Bar) 형태로 간편하게 즐길 수 있는 신제품 '포스트 오레오오즈바'를 출시했다고 1일 밝혔다.

'포스트 오레오오즈'는 1997년 출시 이후 꾸준히 사랑받아온 초코 시리얼 브랜드이다. 동서식품은 간편함을 중시하는 소비 트렌드에 주목하여 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있도록 한 초코 시리얼 바 '포스트 오레오오즈바'를 선보인다.

이번에 출시한 신제품은 '포스트 오레오오즈바'와 '포스트 오레오오즈바 딥초코' 2종이다. '포스트 오레오오즈바'는 미니 오레오오즈링에 마시멜로를 더해 오레오오즈 특유의 달콤한 맛과 바삭한 식감을 살렸다.

함께 출시한 '포스트 오레오오즈바 딥초코'는 미니 오레오오즈링에 저당 초콜릿을 코팅해 당 함량을 줄이면서도 깊고 진한 초콜릿 맛을 강조했다.

동서식품 김다현 매니저는 "포스트 오레오오즈바는 오레오오즈 특유의 달콤한 맛과 재미를 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있도록 기획한 제품"이라며 "앞으로도 소비자 취향과 라이프스타일을 반영한 다양한 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.